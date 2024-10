Immobilier: les Marocains deuxièmes acquéreurs étrangers en Espagne

Le Conseil général du notariat espagnol vient de publier son bulletin statistique semestriel. Ce dernier a le mérite de donner une idée précise, chiffres à l’appui, de l’évolution de la contribution des ressortissants étrangers, qu’ils soient résidents ou non-résidents, à la dynamique du marché immobilier ibérique.

Selon le document publié par l’instance notariale espagnole, les Marocains se hissent au deuxième rang des acquéreurs étrangers de biens immobiliers au cours du premier semestre 2024. Sur un total de 69.412 transactions recensées, les Marocains ont réalisé 5.452 achats, soit une part de 7,9%, en hausse de 11% en glissement annuel.

Les Britanniques toujours en tête du classement

Le groupe d’étrangers ayant le plus acquis de logements était celui de nationalité britannique, avec 5.864 transactions, soit une part de 8,4%. Les Marocains ont toutefois fait mieux que les Allemands (4.710 transactions), les Roumains (4.388 transactions) et les Italiens (4.332 transactions).

S’ils sont deuxièmes en termes de nombre de transactions, les Marocains ont en revanche payé le prix moyen le plus bas au mètre carré (m2): 738 euros. Suivent les Roumains, avec une moyenne de 1.158 euros/m2, et les Bulgares, avec 1.282 euros/m2, bien en dessous de la moyenne nationale qui s’élève à 2.249 euros/m2.

Une analyse plus approfondie des données du Conseil général du notariat espagnol montre que, parmi les étrangers résidents, les Marocains étaient les principaux acheteurs (suivis par les Roumains et les Italiens) dans la plupart des communautés autonomes, à l’exception de la Galice et de Madrid, où la part des acheteurs portugais et chinois est plus élevée.

En revanche, chez les étrangers non résidents, le document laisse constater une domination des achats émanant des ressortissants français, notamment dans les communautés autonomes d’Aragon, de Cantabrie, de Castille et León, de Catalogne, d’Estrémadure, de Galice et de Navarre. Les Américains étaient les principaux acheteurs en Castille-La Manche, au Pays basque et dans La Rioja, les Allemands dans les archipels et les Britanniques en Andalousie et à Murcie.