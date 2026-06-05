Société

Bab Sebta: des fugitifs recherchés à l’international font usage d’armes à feu

La multiplication des arrestations liées aux trafics d’armes, de drogue, à l’immigration clandestine et au crime organisé aux frontières de Sebta et Melilia tire la sonnette d’alarme. . AFP or licensors

Revue de presseLa multiplication des arrestations liées aux trafics d’armes, de drogue, à l’immigration clandestine et au crime organisé aux frontières de Sebta et Melilia tire la sonnette d’alarme. Cette recrudescence de la criminalité transfrontalière constitue désormais un défi sécuritaire majeur, qui impose une réaction urgente des autorités des deux rives. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 05/06/2026 à 21h37

L’arrestation d’un ressortissant néerlandais, alors qu’il tentait de pénétrer dans le préside occupé de Sebta, relance les inquiétudes autour des points de passage de Sebta et Melilia. Ces accès stratégiques menacent de se transformer en véritables plaques tournantes pour des réseaux criminels d’envergure, spécialisés dans le trafic d’armes, de stupéfiants et la criminalité transfrontalière.

Le ressortissant néerlandais en question, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités compétentes de son pays, a été arrêté par les autorités espagnoles alors qu’il tentait de rentrer au Maroc.

Il était recherché pour son implication dans un échange de tirs à balles réelles dans son pays. Il avait ensuite pris la fuite, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 6 et 7 juin.

Le mis en cause, indiquent les sources du quotidien, a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête avant d’être déféré devant le tribunal compétent pour examiner le cas de son extradition vers les Pays-Bas.

L’arrestation de ce suspect néerlandais, font remarquer les mêmes sources, n’est plus un cas isolé, mais s’inscrit dans une hausse significative des interpellations liées au trafic d’armes à feu, de drogue et de criminalité transfrontalière organisée aux deux points de passage de Sebta et Melilia.

D’après les mêmes sources, les autorités espagnoles avaient saisi des armes à feu après des opérations d’échange de tirs à balles réelles dans des quartiers résidentiels dans les deux présides occupés.

Dans ce sillage, poursuit le quotidien, le trafic d’armes à feu est toujours associé aux activités illicites, notamment l’immigration clandestine et le trafic de drogue, en plus des règlements de comptes.

Autant dire que la lutte contre le trafic sous toutes ses formes représente aujourd’hui un défi sécuritaire majeur pour les deux présides occupés de Sebta et Melilla. C’est pourquoi, ajoute le quotidien, les autorités sécuritaires compétentes des deux côtés durcissent les contrôles de flux de voyageurs, surtout pendant la saison estivale.

Par La Rédaction
Le 05/06/2026 à 21h37
#Sebta#Melilia#Crimes financiers#Trafic de drogue

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