De 3,9% à 41,3%: en chiffres, voici comment le barrage Al Massira a décuplé son stock en un an

Le taux de remplissage du barrage Al Massira atteint 41,3% au 24 juillet 2026, contre 3,9% à la même date l’an dernier. Le stock d’eau du barrage s’élève ainsi à 1 milliard 94 millions de m³, contre 105 millions de m³ un an plus tôt. Une progression qui fait suite à sept années consécutives de déficit pluviométrique dans le bassin de l’Oum Er-Rbia.

Selon Saïd Aït Fariha, chef du service de la planification des ressources en eau et des études à l’Agence du bassin hydraulique de l’Oum Er-Rbia, entre le 1er septembre 2025 et le 20 juillet 2026, le bassin a enregistré environ 586 mm de précipitations, soit un excédent de 42% par rapport à une année normale.

Les quantités de pluie diffèrent selon les zones du bassin. L’amont a reçu 756 mm sur la période. L’aval a reçu 393 mm. Cet écart s’explique par la répartition géographique des reliefs qui alimentent les sous-bassins de l’Oum Er-Rbia, détaille notre interlocuteur.

Les apports d’eau enregistrés au niveau des grands barrages du bassin confirment cette tendance. D’après Saïd Aït Fariha, «les apports d’eau enregistrés au niveau des différents grands barrages du bassin hydraulique de l’Oum Er-Rbia, durant la même période, soit du 1er septembre 2025 au 20 juillet 2026, s’élèvent à environ 3 milliards 543 millions de m³, enregistrant ainsi un excédent estimé à 26% par rapport à la même période d’une année normale».

Le barrage Al Massira est le plus grand barrage du bassin de l’Oum Er-Rbia. Il occupe le deuxième rang à l’échelle nationale par sa capacité de stockage, estimée à 2.650 millions de mètres cubes. Sa mise en exploitation remonte à 1979.

L’ouvrage assure l’approvisionnement en eau potable de plusieurs zones du centre du Maroc. Selon Saïd Aït Fariha, le barrage «joue un rôle central dans la sécurité hydrique, en assurant l’approvisionnement en eau potable de plusieurs zones incluant le sud de la ville de Casablanca, Marrakech, Settat, Berrechid, Sidi Bennour, Youssoufia, Benguerir et un ensemble de centres dans les provinces d’El Jadida et de Safi, ainsi que certaines zones avoisinantes».

Le barrage Al Massira. (A.Gadrouz/Le360)

Le barrage alimente également l’irrigation. Environ 97.000 hectares du périmètre irrigué des Doukkala dépendent de cette ressource. Le barrage produit en outre de l’énergie hydroélectrique via les stations qui lui sont rattachées.

La remontée du niveau du barrage s’explique aussi par les transferts d’eau depuis l’amont du bassin. Les apports d’eau enregistrés au niveau du sous-bassin d’Al Massira, entre le 1er septembre 2025 et le 20 juillet 2026, atteignent environ 613 millions de m³. Un volume supplémentaire de 690 millions de m³ a été transféré vers le barrage depuis les barrages de l’amont, depuis le début de la saison jusqu’au 20 juillet, conclut notre interlocuteur.