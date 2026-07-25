Tétouan: un feu de forêt à El Kitane rapidement maîtrisé, moins de 4 hectares brûlés

Canadair et EC225 mobilisés contre l'incendie de la forêt El Kitane, dans la région de Tétouan. (S.Kadry/Le360)

Les équipes d’intervention sont parvenues, ce samedi 25 juillet 2026 au matin, à maîtriser définitivement l’incendie qui s’était déclaré la veille dans la forêt El Kitane, relevant de la commune de Zaytouna, dans le caïdat d’Azla, en périphérie de Tétouan.

La mobilisation des moyens terrestres, appuyée par des interventions aériennes ciblées, a permis de circonscrire le sinistre et d’empêcher sa propagation aux massifs forestiers voisins, malgré les vents soutenus qui soufflaient sur la région.

Dès le signalement du départ de feu, les éléments de la Protection civile de Tétouan ont été déployés sur les lieux, avec des camions-citernes et d’importants moyens logistiques.

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Ils ont été renforcés par des équipes mixtes réunissant des agents de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), de la Gendarmerie royale, des Forces armées royales, des Forces auxiliaires, des autorités locales ainsi que de la Promotion nationale.

En coordination, ces équipes ont mis en place des lignes de défense afin de contenir la progression des flammes et de protéger le dense couvert forestier dominant la plage d’Azla. Elles sont ainsi parvenues à encercler rapidement le foyer de l’incendie, limitant considérablement les risques de propagation.

Soutien aérien renforcé avec un hélicoptère EC225 et des Canadair

Les opérations d’extinction ont été marquées par la première mobilisation d’un hélicoptère EC225 de la Gendarmerie royale, récemment acquis afin de renforcer les capacités nationales de lutte contre les incendies de forêt.

Au cours de la matinée, l’appareil a effectué sept rotations. Capable d’emporter près de deux tonnes d’eau à chaque intervention, il a assuré des prélèvements dans l’oued Martil avant de procéder à des largages ciblés sur les foyers actifs, puis de regagner la base de l’aéroport Saniat Rmel pour être réapprovisionné.

Parallèlement, les avions Canadair des Forces Royales Air ont réalisé neuf largages d’eau, contribuant à contenir la progression des flammes et à circonscrire l’incendie.

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Cette opération a été menée sous la supervision directe du wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Younes Tazi, qui a suivi l’évolution de la situation sur le terrain aux côtés des responsables locaux et provinciaux jusqu’à l’extinction complète de l’incendie.

Selon un premier bilan, le sinistre a ravagé moins de quatre hectares de couvert forestier et de végétation secondaire.

Sur instructions du parquet compétent, la Gendarmerie royale de Tétouan a ouvert une enquête judiciaire afin de déterminer les circonstances et les causes exactes du départ de feu.

Cette intervention s’inscrit dans la continuité des opérations menées ces derniers jours dans la région à la suite de plusieurs incendies, notamment dans la forêt de Dalia, située dans la province de Fahs-Anjra, ainsi que dans d’autres secteurs de la périphérie de Tétouan. Les services de veille et d’intervention demeurent mobilisés et maintenus en état d’alerte maximale.