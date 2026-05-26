Incendies de forêt: la carte des zones à risque

Feu de forêt dans la commune de Derdara, province de Chefchaouen, le 13 août 2025. (S.Kadry/Le360)

L’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) vient de publier une carte précise des zones à risque d’incendies de forêts pour la période allant du 26 au 29 mai. Le document est réalisé sur la base de ses modèles scientifiques de prédiction et d’analyse des données relatives aux types de forêts, à leurs niveaux de combustibilité et d’inflammabilité et aux paramètres topo-climatiques.

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D’après cette cartographie, les provinces de Kénitra, Khémisset, Rabat, Salé et Skhirate-Témara sont classées en niveau de risque extrême. Le niveau de vigilance est jugé élevé à Chefchaouen, Fahs-Anjra, Tanger-Assilah, Ifrane, Taounate, Essaouira et Agadir-Ida-Ou-Tanane. Quant aux provinces de Larache, Ouezzane, Tétouan, M’Diq-Fnideq et Taza, elles sont placées en risque modéré.

L’ANEF appelle les riverains des forêts, les citoyens estivants et visiteurs ainsi que les personnes travaillant en milieux forestiers à la vigilance, «afin de prendre les précautions nécessaires pour éviter les départs de feux de forêts». L’agence invite également les citoyens à alerter rapidement les autorités locales en cas d’observation de fumées ou de comportements suspects.