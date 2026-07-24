Politique

Circonscriptions électorales du Sahara: l’Istiqlal peine à choisir ses candidats aux législatives

Le comité exécutif de l'Istiqlal s'est réuni le 3 septembre 2025 à Rabat.

Le comité exécutif de l'Istiqlal s'est réuni le 3 septembre 2025 à Rabat.

Revue de presseLe parti de l’Istiqlal a dévoilé presque toutes ses têtes de listes pour les prochaines législatives. Mais le parti de la balance n’a pas divulgué le nom de ses candidats dans les circonscriptions des provinces du sud du Maroc. Les récentes transhumances vers d’autres partis y sont pour quelque chose. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 24/07/2026 à 20h47

Le Comité exécutif du parti de l’Istiqlal a arrêté ses têtes de listes pour les législatives du 23 septembre 2026, à l’exception de celles concernant le Sahara. Selon le quotidien Assabah, daté du week-end des 25-26 juillet, cette discrétion s’expliquerait, pour certains observateurs, par une stratégie visant à se faire «désirer» par les électeurs du Sahara, curieux de connaître les candidats retenus par le parti de la balance. L’explication la plus plausible résiderait toutefois dans la crainte des remous que susciterait le choix de certains candidats au détriment d’autres, dans un milieu où le clan reste déterminant dans le jeu électoral.

Une autre hypothèse avancée est que ce retard viserait à transformer l’annonce en événement politique très médiatisé, coïncidant avec la visite d’une délégation de dirigeants du parti. Cette visite serait probablement programmée à Dakhla plutôt qu’à Laâyoune, dans l’objectif de répliquer à celle réalisée récemment par le Parti authenticité et modernité (PAM), qui a réussi à attirer dans ses rangs le président actuel du Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab ainsi que toute son assise électorale locale.

Le Comité exécutif de l’Istiqlal a tenu, en milieu de semaine, des consultations sur les prochaines législatives. Selon certains de ses membres, il a adopté des «critères objectifs et précis» dans le choix de ses têtes de listes. Assabah relève qu’une seule femme figurera à ce poste: Madiha Khayr, ancienne parlementaire et ancienne secrétaire générale de l’Académie Mohammed VI de l’aviation.

Par La Rédaction
Le 24/07/2026 à 20h47
#Sahara#Istiqlal#Parti de l'Istiqlal#Législatives#Élections

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