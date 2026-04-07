Politique

Istiqlal: consigne de retenue envers les membres du gouvernement

Nizar Baraka, secrétaire général du parti de l'Istiqlal.

Revue de pressePeu avant l’ouverture de la session parlementaire d’avril, dernière étape avant les élections législatives, Nizar Baraka, secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, a mis en garde contre toute tentative de déstabilisation de l’action gouvernementale. Tout en appelant les membres de son groupe à éviter les «guerres de l’heure» pour un gain électoral illusoire, il a pris la défense des ministres issus de son parti. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par Hassan Benadad
Le 07/04/2026 à 18h54

Refusant de se prêter à ce qu’il qualifie de «complot» politique, Nizar Baraka a rejeté toute instrumentalisation de la session parlementaire d’avril —considérée comme la dernière avant le renouvellement de la législature et l’élection de nouveaux représentants. Alors que les travaux de cette session s’ouvrent vendredi prochain, le secrétaire général de l’Istiqlal a «exhorté les membres de son groupe parlementaire à adopter une posture constructive à l’égard de tous les membres du gouvernement, y compris ceux des deux autres composantes de la majorité (RNI et PAM)».

Selon lui, il ne saurait être question d’engager des conflits de dernière heure dans l’unique but de glaner quelques acquis électoraux anticipés, rapporte Assabah de ce jeudi 8 avril. Une telle stratégie, prévient-il, ne servirait ni les électeurs ni l’action politique, parlementaire et gouvernementale, bien au contraire: elle en ternirait l’image.

Le leader de l’Istiqlal a ainsi «mis en garde contre toute précipitation dans des querelles susceptibles d’affecter l’action du gouvernement, dans l’espoir illusoire d’occuper la première place lors des prochaines élections». Un tel comportement nuirait gravement au processus de réforme et à la mise en œuvre du programme gouvernemental, compromettant par là même les droits des citoyens et les intérêts supérieurs du Royaume dans cette étape décisive. Nizar Baraka a souligné que son parti veillait à la préservation de la cohésion gouvernementale, au service du citoyen et de la nation, dans le strict respect des réformes attendues et des orientations royales. Il a néanmoins appelé à intensifier la mobilisation et à renforcer la confiance dans les capacités du parti, afin d’élever la qualité de l’offre politique istiqlalienne. L’objectif est clair: «accroître son attractivité, opérer les transformations nécessaires pour se placer à l’avant-garde de la scène politique et contribuer activement à l’édification du «Maroc des transformations»».

Malgré les critiques formulées à l’encontre de certains ministres istiqlaliens, jugés peu réactifs aux dossiers portés par les parlementaires du parti, Nizar Baraka a pris leur défense, relaie Assabah. Il a salué leur sérieux et les réalisations qui ont été accomplies, notamment en matière de souveraineté industrielle du Royaume et d’amélioration de sa compétitivité logistique.

Par Hassan Benadad
Le 07/04/2026 à 18h54
#Istiqlal#Nizar Baraka#Parlement

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