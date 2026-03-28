L’Istiqlal prépare activement sa jeunesse pour le scrutin législatif de 2026, selon le député Allal Amraoui

À l’approche des élections législatives prévues le 23 septembre 2026, le Parti de l’Istiqlal intensifie ses préparatifs en mettant l’accent sur la mobilisation de la jeunesse. C’est ce qu’a affirmé, vendredi, Allal Amraoui, président du groupe parlementaire du parti à la Chambre des représentants, dans un entretien avec Le360.

Membre du Comité exécutif de l’Istiqlal, Allal Amraoui a souligné que sa formation politique accorde une place centrale aux jeunes dans la dynamique de développement national. «La jeunesse a toujours constitué l’une des priorités de notre action politique», a-t-il déclaré, mettant en avant le rôle stratégique que cette catégorie est appelée à jouer lors des prochaines échéances électorales.

Sur le plan organisationnel, le responsable istiqlalien a indiqué que le parti, sous la direction de son secrétaire général Nizar Baraka, est engagé dans l’élaboration de son programme électoral. Celui-ci devrait définir les grandes orientations politiques et socio-économiques en vue du prochain scrutin.

Parallèlement, Allal Amraoui a évoqué l’agenda parlementaire de la session d’avril, ultime session législative avant les élections. Il s’attend à des débats «intenses et riches», marqués par l’examen et l’adoption de plusieurs textes structurants, notamment relatifs à l’organisation de certaines professions juridiques, dont celles d’experts judiciaires et d’avocats.

Lire aussi : Parlement: l’absentéisme des ministres ravive les tensions entre majorité et opposition

S’agissant du cadre réglementaire du processus électoral, le député de Fès est revenu sur deux décrets récemment adoptés en Conseil de gouvernement. Le premier, portant modification du décret n° 2.11.605 du 19 octobre 2011, vise à actualiser la forme et le contenu du bulletin de vote unique pour l’élection des membres de la Chambre des représentants.

Le second texte, modifiant et complétant le décret n° 2.16.668 du 10 août 2016, fixe le plafond des dépenses électorales des candidats à 60.000 dirhams lors des campagnes relatives aux élections générales et partielles de la Chambre des représentants.