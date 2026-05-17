Déchets et infrastructures: la mairie de Casablanca valide des projets ambitieux

«Le Conseil de la ville de Casablanca a tenu sa deuxième séance ordinaire du mois de mai jeudi 14 mai, avec un ordre du jour particulièrement dense. Urbanisme, infrastructures, gestion des déchets et projets d’aménagement figuraient parmi les principaux thèmes abordés lors de cette réunion», indique le quotidien L’Economiste dans son édition du lundi 18 mai.

La gestion des déchets a occupé une place centrale dans les débats. Les élus ont notamment approuvé le projet de convention de mandat confié à la société Casa-Baïa pour le suivi de la gestion déléguée du Centre de traitement, de valorisation et d’enfouissement des déchets ménagers. Ils ont également validé le projet de contrat de gestion déléguée de ce même centre.

Un autre projet majeur a été présenté, lit-on dans L’Economiste: la construction d’un centre d’incinération des déchets, dont le coût global est estimé à 15 milliards de dirhams. Les travaux devraient démarrer en décembre prochain. Selon Moulay Ahmed Afilal, vice-président du conseil communal en charge de la propreté, de l’eau et de la gestion déléguée des déchets, cette infrastructure permettra de couvrir jusqu’à 30% des besoins en électricité pour l’éclairage de la ville. «Il permettra une production d’électricité qui peut couvrir jusqu’à 30% des besoins d’éclairage de Casablanca», a-t-il souligné.

Par ailleurs, le Conseil a approuvé la modification de la décision n°342/2025, relative à la déclaration d’utilité publique et à l’expropriation pour la création d’une zone d’activités économiques dans l’arrondissement de Sbata. Cette modification porte notamment sur la superficie et les références topographiques du projet.

Les élus ont également validé le prix fixé par la commission administrative d’évaluation pour l’expropriation des terrains nécessaires à la réalisation de deux voies prévues dans le plan d’aménagement de l’arrondissement de Sidi Bernoussi. Ces deux axes, identifiés par les codes SB07 et SB10, s’inscrivent dans une démarche visant à renforcer le réseau routier et à améliorer la fluidité de la circulation dans cette zone.

Selon les données présentées lors de la session, ces différents projets s’inscrivent dans une dynamique plus large visant à renforcer les infrastructures de la commune, améliorer les services de proximité et accompagner les mutations urbaines que connaît Casablanca.