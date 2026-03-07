Législatives 2026: «C’est désormais aux partis de présenter des candidats jeunes, compétents et intègres», estime un politologue

Fixées au 23 septembre prochain, les élections législatives se tiendront conformément au calendrier constitutionnel, soit cinq ans après l’expiration de l’actuelle législature. Ce rendez-vous électoral coïncidera également avec l’achèvement du mandat de Aziz Akhannouch à la tête de l’Exécutif.

Pour le politologue Badr Zaher Al Azrak, l’officialisation de cette échéance a permis de dissiper les incertitudes qui entouraient le calendrier politique. «L’annonce de la date des élections a mis fin aux doutes et a coupé court aux différentes spéculations», souligne-t-il dans un entretien avec Le360.

Le chercheur universitaire rappelle que l’organisation de ces législatives s’inscrit dans le cadre du processus institutionnel et démocratique engagé par le Royaume sous la conduite du roi Mohammed VI. Selon lui, le respect de cette échéance électorale témoigne de la solidité des mécanismes constitutionnels marocains, malgré un contexte national et international marqué par de multiples défis économiques et géopolitiques.

Sur le plan organisationnel, le ministère de l’Intérieur a d’ores et déjà engagé l’ensemble des dispositifs nécessaires à la préparation du scrutin. «L’ensemble de l’arsenal juridique et réglementaire encadrant l’opération électorale a été activé», indique Badr Zaher Al Azrak, citant notamment les textes relatifs à l’organisation de la Chambre des représentants ainsi que la législation régissant les partis politiques.

Ces dispositions s’inscrivent dans la volonté des pouvoirs publics de garantir la transparence du processus électoral et d’assurer le bon déroulement de cette échéance démocratique, qui devrait bénéficier d’une large couverture médiatique nationale et internationale.

Particularité notable, ce scrutin se tiendra un mercredi, le 23 septembre, soit en pleine semaine. Selon plusieurs observateurs, ce choix pourrait contribuer à stimuler la participation électorale. À la différence des élections de 2021, les prochaines législatives ne seront pas organisées simultanément avec les scrutins communaux et régionaux, ce qui devrait permettre de concentrer le débat politique sur les enjeux nationaux et sur la composition de la Chambre des représentants.

Dans ce contexte, le politologue insiste sur la responsabilité stratégique qui incombe désormais aux formations politiques. «La mission des partis est primordiale», affirme-t-il, appelant ces derniers à privilégier la compétence, l’intégrité et le renouvellement des élites dans la sélection des candidats.

Il souligne également la nécessité d’accorder une place plus importante aux jeunes générations et aux femmes dans les investitures, tout en évitant les logiques de propagande ou les discours déconnectés des attentes des citoyens.

À quelques mois de l’échéance électorale, les partis politiques sont ainsi appelés à entrer pleinement dans la phase de préparation stratégique du scrutin. «D’ici le 23 septembre, il n’y aura pas de véritable trêve estivale pour les formations politiques», observe Badr Zaher Al Azrak.

Celles-ci devront notamment finaliser leurs procédures d’investiture, élaborer les listes de candidatures et affiner leurs plateformes programmatiques. Autant de chantiers qui, selon l’analyste, nécessitent du temps, des arbitrages internes et des débats approfondis afin de présenter aux électeurs des offres politiques crédibles et cohérentes.