Les élections législatives fixées au mercredi 23 septembre 2026

Mustapha Baitas, porte-parole du gouvernement, le 5 mars 2026.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 05/03/2026 à 14h16

VidéoLe ministère de l’Intérieur a fixé au mercredi 23 septembre les élections législatives, conformément à un décret adopté ce jeudi par le conseil de gouvernement.

Lors de sa conférence hebdomadaire, le porte-parole du gouvernement a indiqué que le décret adopté aujourd’hui fixe la date des élections législatives au mercredi 23 septembre 2026 et la durée de la campagne électorale qui précèdera le scrutin.

Ce décret vise à fixer la date de l’élection des membres de la Chambre des représentants, ainsi que les dates relatives à la période de dépôt des déclarations de candidature via la plateforme électronique dédiée à cet effet et auprès de l’autorité gouvernementale chargée de la réception des candidatures.

Le porte-parole a précisé que le décret «définit également la période consacrée à la campagne électorale, en application des dispositions de la loi organique n° 27.11 relative à la Chambre des Représentants, promulguée par le Dahir n° 1.11.165 du 16 kaada 1432 (14 octobre 2011), tel que modifiée et complétée». Selon ce décret, la campagne électorale débutera à la première heure du jeudi 10 septembre 2026 et prendra fin à minuit le mardi 22 septembre 2026.

#Élections#Législatives#Mustapha Baitas#gouvernement

Législatives 2026: le PAM place la moralisation de la vie politique au cœur de sa stratégie

Le PAM ambitionne de remporter les législatives de septembre 2026

Révision des listes électorales: 16,5 millions d’inscrits provisoires, une ouverture exceptionnelle annoncée avant les législatives de 2026

Législatives 2026. La Cour constitutionnelle valide deux lois électorales

Législatives 2026: le PPS veut amender le projet de loi pour assouplir les sanctions électorales

Législatives 2026. «De 2 à 5 ans de prison»: le rappel de l’Intérieur aux auteurs de fake news

Législatives 2026: les prérequis des jeunes du PPS et de la génération Z

