Les élections législatives fixées au mercredi 23 septembre 2026

Lors de sa conférence hebdomadaire, le porte-parole du gouvernement a indiqué que le décret adopté aujourd’hui fixe la date des élections législatives au mercredi 23 septembre 2026 et la durée de la campagne électorale qui précèdera le scrutin.

Ce décret vise à fixer la date de l’élection des membres de la Chambre des représentants, ainsi que les dates relatives à la période de dépôt des déclarations de candidature via la plateforme électronique dédiée à cet effet et auprès de l’autorité gouvernementale chargée de la réception des candidatures.

Le porte-parole a précisé que le décret «définit également la période consacrée à la campagne électorale, en application des dispositions de la loi organique n° 27.11 relative à la Chambre des Représentants, promulguée par le Dahir n° 1.11.165 du 16 kaada 1432 (14 octobre 2011), tel que modifiée et complétée». Selon ce décret, la campagne électorale débutera à la première heure du jeudi 10 septembre 2026 et prendra fin à minuit le mardi 22 septembre 2026.