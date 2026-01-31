Le PAM ambitionne de remporter les législatives de septembre 2026

À l’issue de la 31ème session de son Conseil national, la direction collégiale du PAM, composée de Fatima-Ezzahra El Mansouri, Mehdi Bensaïd et Fatima Saâdi, a affirmé disposer de tous les atouts pour répondre aux aspirations des citoyens.

À l’issue de la 31ème session de son Conseil national, la direction collégiale du PAM, composée de Fatima-Ezzahra El Mansouri, Mehdi Bensaïd et Fatima Saâdi, a affirmé disposer de tous les atouts pour répondre aux aspirations des citoyens. Concernant le RNI, la direction a souligné: «Si le RNI décide de changer de président, c’est une affaire interne que nous respectons. Nous souhaitons simplement bon vent à nos partenaires.»

Le parti se concentre désormais sur ses propres objectifs. Rappelant sa progression constante (4ème en 2016, puis 2ème en 2021), le PAM se prépare activement pour les prochaines échéances. Un bilan des ministres PAMistes, qualifié d’«honorable», sera présenté prochainement. Enfin, le parti a insisté sur son rôle de garant de la cohésion gouvernementale, malgré quelques «tensions» passagères.

«Nous défendons les citoyens et nous sommes un parti qui ne trahit pas ses alliés au sein de l’Exécutif», a martelé Mme El Mansouri, insistant sur l’importance de la cohésion gouvernementale. Elle a également déploré les nombreux préjugés entourant sa formation: «Il me semble que le PAM est l’un des partis auxquels on a collé le plus d’étiquettes depuis sa création. Aujourd’hui, l’heure est au bilan et à l’évaluation.»

Interrogée sur la capacité des femmes à gouverner, elle a affirmé avec force qu’une femme est tout aussi apte qu’un homme à diriger un parti ou un gouvernement. «Je suis convaincue que si un homme était à ma place en ce moment, vous ne lui poseriez pas cette question», a-t-elle répliqué sèchement.

Mehdi Bensaïd a évoqué les fortes ambitions partisanes du PAM. «Le parti est dynamique, il a renouvelé ses structures tout en tenant des activités régionales». Najwa Koukous, présidente du Conseil national, s’est félicitée de la réussite des travaux durant lesquels les congressistes ont débattu de sujets organisationnels et d’actualité.

Selon Fatima Saâdi, la 31ème session du Conseil national s’est déroulée dans des conditions sereines, conformément aux statuts du parti. «Cette session a permis d’examiner les enjeux majeurs de la scène nationale et d’évaluer le bilan des performances du parti», a-t-elle précisé. Elle a également ajouté que la tenue effective de cette réunion vient démentir formellement les rumeurs qui circulaient sur un éventuel report.