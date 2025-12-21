Politique

Le PAM réaffirme sa gouvernance collective et dément toute mutation organisationnelle imminente

Le PAM réaffirme sa gouvernance collective

Revue de presseFace à des rumeurs persistantes évoquant la tenue d’un congrès extraordinaire et l’abandon de sa direction tripartite, la direction du PAM monte au créneau. Elle dément fermement ces informations, les qualifiant d’infondées, et réaffirme son attachement à son mode de gouvernance collégiale, tout en clarifiant les raisons du report de son conseil national. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Ahdath Al Maghribia.

Par Hassan Benadad
Le 21/12/2025 à 19h29

La direction du PAM a lancé un appel aux médias, les enjoignant à un strict respect de la véracité des faits. Cet appel fait suite à la diffusion d’informations laissant entendre que le parti s’apprêterait à modifier substantiellement sa structure dirigeante, en remplaçant le triumvirat actuel par une direction unique.

«Ces allégations, relayées ces derniers temps par certains journaux et sites électroniques, ont été catégoriquement démenties par le parti sur ses réseaux sociaux», rapporte Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi 22 décembre. La presse avait laissé entendre que des préparatifs étaient en cours pour un congrès extraordinaire, motivé par l’ambition électorale du PAM et visant à nommer un leader unique en perspective des prochaines législatives.

Interrogé sur ce sujet, un dirigeant du parti a précisé que la direction n’envisageait pas de remettre en cause le principe de la direction collective, un modèle initié par les militants eux-mêmes. «Il ne s’agit pas d’évaluer cette forme de gouvernance à l’aune d’un prétendu échec», a-t-il souligné, indiquant que ce modèle pourrait évoluer si les militants en étaient convaincus, mais que sa pérennité actuelle ne traduisait aucun problème. «Le changement de la direction collective n’est pas à l’ordre du jour, car il n’a pas provoqué de difficultés organisationnelles internes», a-t-il ajouté, s’étonnant que certains associent les préparatifs électoraux à un tel changement.

Par ailleurs, le parti apporte des éclaircissements concernant le report de la session de son conseil national, initialement prévue le 22 novembre à Salé. Ce report avait été justifié par des raisons de santé concernant sa présidente, Najwa Koukous. «À ce jour, aucune nouvelle date n’a été arrêtée et l’état de santé de la présidente n’a pas fait l’objet d’un nouveau communiqué», note Al Ahdath Al Maghribia.

Cette période de flottement a nourri de nouvelles spéculations sur d’éventuels « changements organisationnels » en interne, que la direction a une nouvelle fois démenties avec fermeté sur les réseaux sociaux. Le triumvirat a tenu à réaffirmer que «ces informations sont fausses et imprécises», précisant que «les raisons du report sont celles énoncées initialement et que l’ordre du jour de la session demeure inchangé, sans modifications prévues, que ce soit au niveau de la présidence ou des autres instances du parti».

