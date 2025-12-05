PAM: un séisme se prépare-t-il à la tête du conseil national?

Des analystes prévoient un choc majeur au sein du Parti Authenticité et Modernité (PAM), susceptible de déstabiliser son architecture interne, particulièrement à la tête de son Conseil national, actuellement présidé par la parlementaire Najwa Koukous.

La décision du secrétariat de ce conseil de reporter sa 31ème session à la clôture de la Coupe d’Afrique des Nations, soit au 24 janvier 2026, n’a pas été pleinement décryptée par bon nombre de militants, rapporte Assabah du week-end (6 et 7 décembre). Tout en maintenant l’ordre du jour initial, l’instance a en effet enjoint de «prendre en compte les nouveaux développements sur la scène politique ainsi que les évolutions organisationnelles au sein du parti».

Une source proche de la présidente du Conseil national s’interroge sur le véritable sens de ces évolutions. S’agit-il d’un remaniement affectant la structure du parlement du parti ou, plus sensible encore, sa présidence? L’interlocuteur évoque l’éventualité d’une nouvelle direction émergeant avec l’ambition de conquérir la première place aux prochaines législatives pour piloter le «gouvernement du Mondial». Un objectif qui, souligne-t-il, serait planifié au sein d’un cénacle restreint de dirigeants.

Le décryptage du communiqué laisse supposer que la direction a opté pour un changement à la tête du Conseil national. Serait ainsi envisagée l’élection d’un dirigeant dont le nom avait été avancé avant l’accession de l’actuelle présidente, avant d’être écarté par des oppositions internes.

Parallèlement, le bureau exécutif de l’organisation de jeunesse du PAM a plaidé pour l’établissement d’un nouveau plan organisationnel visant à faire de cette structure un vivier électoral. Il a aussi appelé l’ensemble des partis politiques à conduire des campagnes intègres, affranchies de l’usage excessif de l’argent, et à adopter une charte éthique commune pour prémunir le scrutin de toute dérive, note Assabah. Une telle intégrité, estime-t-il, offrirait un terreau propice aux jeunes candidats et garantirait une compétition loyale, suscitant adhésion et vocations. Son président a défendu l’impérative restructuration régionale de

l’organisation, destinée à consolider ses capacités d’encadrement et à gérer ses programmes stratégiques avec une efficacité accrue. Les préparatifs de sa prochaine session nationale ont été examinés en ce sens par les membres du bureau exécutif.