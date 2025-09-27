Politique

PAM: Abkari élu à la présidence de l’Organisation de la jeunesse, Abahssine à celle du Conseil national

Salaheddine Abkari et Salma Abahssine Mostassi, le 27 septembre 2025 à Rabat (Y.Mennan/Le360).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennan
Le 27/09/2025 à 17h20

VidéoRéunis en congrès national à Bouznika, quelque 1.200 jeunes du Parti authenticité et modernité (PAM) ont élu, samedi, Salah-Eddine Abkari à la présidence de leur organisation et Salma Abahssine Mostassi à la tête de son Conseil national. À un an des élections législatives de 2026, les nouveaux dirigeants entendent placer la jeunesse au cœur des responsabilités politiques et du renouveau démocratique.

Les jeunes du Parti authenticité et modernité (PAM) ont élu, samedi à Bouznika, leur nouvelle équipe dirigeante. À l’issue des travaux du 2ème congrès de l’organisation de la jeunesse, Salah-Eddine Abkari a été porté à la présidence, tandis que Salma Abahssine Mostassi a été élue, par acclamation, présidente du Conseil national de cette structure.

Dans sa première déclaration, accordée à Le360 après son élection, le nouveau président, âgé de 31 ans et secrétaire général par intérim du ministère de la Culture, a exprimé sa détermination à «dynamiser l’action de l’organisation afin qu’elle soit à la hauteur des responsabilités et des objectifs qui lui incombent».

Il a ajouté que la tenue de ce congrès, à un an des élections législatives de 2026, se voulait un signal fort: «Nous devons, nous et l’ensemble des partis politiques, accorder un intérêt majeur à la jeunesse, au niveau régional comme national, afin qu’elle assume la relève et les responsabilités à venir.»

Pour sa part, Salma Abahssine Mostassi a souligné, dans le même esprit, que les jeunes devaient s’armer d’optimisme: «Les jeunes et l’espoir sont l’avenir du Maroc.»

L’ouverture des travaux a été présidée, vendredi, par Mehdi Bensaïd, membre de la présidence collégiale du PAM, devant un parterre de quelque 1.200 participants, hommes et femmes, venus des douze régions du Royaume.

