PAM: Abkari élu à la présidence de l’Organisation de la jeunesse, Abahssine à celle du Conseil national

Les jeunes du Parti authenticité et modernité (PAM) ont élu, samedi à Bouznika, leur nouvelle équipe dirigeante. À l’issue des travaux du 2ème congrès de l’organisation de la jeunesse, Salah-Eddine Abkari a été porté à la présidence, tandis que Salma Abahssine Mostassi a été élue, par acclamation, présidente du Conseil national de cette structure.

Dans sa première déclaration, accordée à Le360 après son élection, le nouveau président, âgé de 31 ans et secrétaire général par intérim du ministère de la Culture, a exprimé sa détermination à «dynamiser l’action de l’organisation afin qu’elle soit à la hauteur des responsabilités et des objectifs qui lui incombent».

Il a ajouté que la tenue de ce congrès, à un an des élections législatives de 2026, se voulait un signal fort: «Nous devons, nous et l’ensemble des partis politiques, accorder un intérêt majeur à la jeunesse, au niveau régional comme national, afin qu’elle assume la relève et les responsabilités à venir.»

Pour sa part, Salma Abahssine Mostassi a souligné, dans le même esprit, que les jeunes devaient s’armer d’optimisme: «Les jeunes et l’espoir sont l’avenir du Maroc.»

L’ouverture des travaux a été présidée, vendredi, par Mehdi Bensaïd, membre de la présidence collégiale du PAM, devant un parterre de quelque 1.200 participants, hommes et femmes, venus des douze régions du Royaume.