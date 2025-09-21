Politique

Entretien. Fatima Zahra Barassat (PPS): «nous voulons de véritables élites féminines au Parlement»

Fatima Zahra Barassat, membre du bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS). (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 21/09/2025 à 15h05

VidéoMembre du bureau politique du PPS, Fatima Zahra Barassat fait partie de l’initiative féminine récemment lancée par huit partis politiques pour élargir la représentativité des femmes dans les listes locales et régionales. Dans un entretien avec Le360, elle détaille les ambitions de ce projet et appelle à dépasser la logique des quotas pour ancrer durablement la présence féminine au Parlement.

Fatima Zahra Barassat, membre du bureau politique du PPS, a rejoint un réseau de représentantes issues de plusieurs associations féminines relevant de huit partis politiques – opposition et majorité confondues. Ce réseau rassemble Khadija Zoumi (Istiqlal), Khadija El Kour (MP), Kouloub Faitah (PAM), Hanane Rihab (USFP), Fatiha Chtatou (RNI), Hakima Fadli (PJD), Najat Simo (UC) et elle-même (PPS).

Objectif: inciter les partis à inscrire davantage de femmes sur les listes locales et régionales pour renforcer leur présence au Parlement. «La femme est appelée à être plus expérimentée politiquement», explique Barassat, qui a déjà siégé en tant que députée et se dit convaincue que cette expérience doit désormais se généraliser.

Le réseau a entamé des rencontres séparées avec les chefs de partis, après avoir déjà été reçu par Nabil Benabdellah (PPS), Nizar Baraka (Istiqlal), Mohamed Ouzzine (MP) et Abdelilah Benkirane (PJD). «Nous ne réclamons pas uniquement une augmentation quantitative», insiste la militante socialiste. Elle plaide pour des mécanismes concrets permettant de franchir un cap significatif: «Nous pourrions atteindre 34%, voire 40% de femmes au Parlement si les partis osaient les présenter dans les circonscriptions locales.»

Lire aussi : Réforme du code électoral: le ministre de l’Intérieur poursuit ses concertations avec les partis politiques

Pour elle, le débat sur les quotas et les privilèges électoraux doit être posé objectivement, car de nombreux obstacles empêchent encore les femmes de remporter des sièges au niveau local. Et d’ajouter: «C’est pourquoi nous disons aujourd’hui que nous voulons de véritables élites au sein du Parlement.»

Fatima Zahra Barassat appelle à faire des prochaines élections non seulement une étape pour moraliser la vie politique, mais aussi une occasion de stimuler la participation citoyenne, notamment féminine: «Cette échéance est cruciale pour l’avenir du pays. Elle concerne l’ensemble des Marocaines et des Marocains.»

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 21/09/2025 à 15h05
#partis politiques#femmes#représentativité#Parlement#Parlement marocain

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Réforme électorale: Abdelouafi Laftit ouvre le dialogue avec les partis politiques

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Audit des comptes des partis politiques: ce que révèle le nouveau rapport de la Cour des comptes

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Gabon: réformer ou disparaître, les partis politiques invités à choisir

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Mali: faut-il dissoudre ou diminuer le nombre des partis politiques? Ce qu’en pensent les concernés

Articles les plus lus

1
De crainte d’une condamnation, l’Algérie refuse d’accompagner le Mali devant la Cour internationale de justice
2
Mohammedia: le boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah se prépare pour la Coupe d’Afrique des nations
3
L’aéroport d’Es-Smara se modernise en vue de son ouverture à l’aviation civile
4
Alger et Tripoli parrains du terrorisme dans le Sahara (1972-1973)
5
Après le retrait de Londres, Xlinks rebondit avec Sila Atlantik, un mégaprojet de câble électrique entre le Maroc et l’Allemagne
6
Rabat: la tour Mohammed VI est déjà très prisée des touristes
7
L’Algérie va-t-elle reconnaître Israël le 22 septembre? Chiche!
8
Pousser le régime à se raviser sur le Sahara: le vrai motif du voyage de Massad Boulos en Algérie
Revues de presse

Voir plus