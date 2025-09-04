Politique

Réforme du code électoral: le ministre de l’Intérieur poursuit ses concertations avec les partis politiques

Le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a rencontré ce jeudi 4 septembre, Nizar Baraka, le secrétaire général de l’Istiqlal. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du nouveau cycle de discussions avec les partis politiques pour une réforme ciblée du cadre électoral.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 04/09/2025 à 15h00

Sur instructions du roi Mohammed VI, le ministère de l’Intérieur a lancé une série de rencontres avec les partis politiques. L’objectif est d’élaborer, d’ici la fin de l’année, le code électoral qui régira les élections législatives de 2026. Plusieurs partis ont déjà soumis leurs propositions de réforme au ministre de l’Intérieur.

Dans le cadre de ce deuxième round, Abdelouafi Laftit a déjà rencontré les représentants du Rassemblement national des indépendants (RNI) et du Parti authenticité et modernité (PAM).

«Aujourd’hui, le ministre reçoit Nizar Baraka avant de recevoir les autres dirigeants des partis d’opposition», nous a indiqué une responsable politique sous couvert d’anonymat.

Lire aussi : Lois électorales: Abdelouafi Laftit entame un nouveau round de concertation avec les partis politiques

Globalement, les formations politiques, selon cette source, réclament l’assainissement du registre électoral, l’amélioration du découpage administratif et la neutralité de l’administration. Leurs requêtes portent également sur l’augmentation de la représentativité féminine, la criminalisation de l’usage de l’argent sale, et le maintien du scrutin universel direct à la proportionnelle.

D’autres partis, comme le PPS et le PJD, réclament le retour de la liste nationale des jeunes (hommes et femmes) et «le droit des Marocains établis à l’étranger à se porter candidats à la députation via les consulats du Maroc». Selon des informations non confirmées officiellement, la question du retour de la liste nationale des jeunes ne fait pas l’unanimité.

