Attijariwafa Bank anticipe et lance sa néobanque Simple

Le 25 mai, Attijariwafa Bank (AWB), leader du secteur financier marocain, a consolidé sa position de précurseur en annonçant le lancement de Simple, la première néobanque du Royaume. «Cette initiative stratégique intervient après une année 2025 historique pour le groupe, qui a enregistré un produit net bancaire consolidé record de 34,9 milliards de dirhams, en progression de 5,6%», indique le magazine Jeune Afrique. Avec ce déploiement, AWB devance l’arrivée imminente de concurrents internationaux d’envergure, à l’instar du britannique Revolut, ainsi que les offensives des acteurs traditionnels et des nouveaux venus locaux.

Simple succède à L’bankalik, service lancé en 2016 et dédié aux moins de 35 ans, qui a fait office de laboratoire numérique performant pour le groupe. Tirant les enseignements de cette première expérience, la nouvelle plateforme élargit considérablement son public cible en s’adressant désormais à l’ensemble de la population marocaine dès l’âge de 12 ans. Elle propose une offre enrichie, calquée sur les standards d’ergonomie des grandes plateformes digitales mondiales, intégrant l’épargne automatisée, les dépôts à terme digitalisés, des services boursiers, des outils de réservation de voyages et des programmes de parrainage.

Citée par Jeune Afrique, Ghyzlaine Alami Marrouni, directrice exécutive en charge du marché des particuliers et des professionnels chez Attijariwafa Bank, explique que «ce lancement constitue une réponse directe et fluide aux attentes immédiates des consommateurs en matière de rapidité et d’intégration au quotidien». Le groupe capitalise ainsi sur une forte dynamique de croissance, ayant séduit 250 000 nouveaux clients digitaux sur la seule année 2025 grâce au déploiement de la biométrie faciale et de la signature électronique.

L’un des principaux leviers de réussite de Simple repose sur la puissance commerciale d’AWB, qui s’appuie sur un bassin de 12 millions de clients à l’échelle continentale, lui conférant un avantage majeur en termes de dépôts et de données par rapport à la concurrence, explique le magazine. De plus, la banque innove radicalement dans son mode de distribution en proposant l’achat de la carte bancaire physique en grande surface, sur des applications de livraison, dans les 4 000 points Wafacash ou dans les gares, avant même l’ouverture effective du compte. L’entrée en relation officielle se finalise ensuite de manière sécurisée sur l’application, par le scan de la carte nationale d’identité et l’authentification biométrique.

Ce modèle novateur s’inscrit pleinement dans le cadre de la solidité industrielle et de la stabilité financière exigées par le régulateur, Bank Al-Maghrib, dirigé par le gouverneur Abdellatif Jouahri. En tant qu’institution financière systémique de premier plan, Attijariwafa Bank garantit la conformité de son dispositif avec les directives réglementaires, tout en veillant au strict respect de la loi 09-08 sur la protection des données personnelles, sous la supervision de la CNDP.

Sur le plan économique, le lancement de Simple permet à AWB d’anticiper la baisse progressive des tarifs des commissions du marché en misant sur une augmentation significative des volumes d’utilisateurs. «Face aux offres à bas coûts de la concurrence nationale ou internationale, le groupe déploie un modèle freemium efficace», souligne Jeune Afrique. Les clients traditionnels de la banque bénéficient d’une synergie immédiate via l’éligibilité au module SimplePay depuis l’application Attijari Mobile, assurant un réservoir de croissance organique unique.

Alors que des concurrents mondiaux comme Revolut mettent en avant leurs offres multidevises auprès de la diaspora, Attijariwafa Bank dispose d’un ancrage territorial et d’une expertise locale de premier ordre. Le groupe étudie déjà la réplicabilité stratégique de Simple dans ses 15 pays d’implantation sur le continent, notamment en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, afin de poursuivre son leadership en matière d’inclusion financière et de banque mobile.