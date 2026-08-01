Retour à la normale à Fnideq, la vie reprend son cours à Bab Sebta

Dès les premières heures de la journée, les autorités ont déployé un large dispositif autour du point de passage de Sebta. Des agents de la sécurité publique ont été mobilisés pour apporter une assistance humanitaire aux dizaines de personnes ayant regagné la ville de Fnideq. Des repas ont été distribués, tandis que des ambulances ont pris en charge les blessés pour leur transfert vers l’hôpital, sous la supervision des autorités locales.

Après deux jours d’interruption forcée, les commerces et cafés du centre-ville ont rouvert leurs portes, marquant une reprise de l’activité économique. Cette fermeture faisait suite aux perturbations causées par l’afflux de candidats à la migration irrégulière.

Sur le front maritime, la corniche de Fnideq a retrouvé sa fluidité habituelle, avec une circulation redevenue normale. Les axes routiers menant à l’autoroute et à la route de Ksar Sghir ont été rouverts, facilitant les déplacements des Marocains résidant à l’étranger, des touristes ainsi que des habitants de Sebta.

Le secteur du transport a également repris du service. Les grands taxis ont recommencé à opérer au niveau de la station de Bab Sebta, malgré les pertes enregistrées après l’incendie de deux véhicules lors des incidents. Les professionnels du secteur expriment un certain soulagement face au retour de la sécurité dans la zone.

Dans le même temps, les autorités marocaines, en coordination avec leurs homologues espagnoles, ont renforcé les patrouilles terrestres et maritimes afin de prévenir toute nouvelle tentative de traversée à la nage. Un dispositif flottant de 500 mètres a ainsi été installé au large, à l’aide d’un navire de la garde civile espagnole, dans le cadre d’une coopération étroite entre les deux parties.

الفنيدق تستعيد طبيعتها بعد موجة اقتحام معبر سبتة. le360

Sur le plan sécuritaire, un plan préventif strict a été mis en œuvre par la wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, sous la conduite du wali Younes Tazi et du gouverneur de la préfecture M’diq-Fnideq, Yassine Jari. Ce dispositif vise notamment à empêcher les mineurs et les jeunes d’atteindre la zone de Bab Sebta et les forêts avoisinantes, notamment du côté de Belyounech.

Parallèlement, d’importantes opérations de nettoyage ont été lancées. Des équipes de la propreté et de l’Entraide nationale ont été mobilisées pour débarrasser les principales artères des déchets et des débris laissés après les incidents, ainsi que pour enlever les carcasses de véhicules incendiés, contribuant ainsi à rétablir la circulation.

Enfin, les patrouilles sécuritaires, renforcées par le déploiement de plus de 850 éléments, ont permis l’interpellation de plusieurs candidats à la migration irrégulière, notamment originaires d’Afrique subsaharienne. Des mesures strictes ont été instaurées, limitant l’accès au point de passage aux seuls détenteurs de passeports et de visas Schengen en cours de validité.