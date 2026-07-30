Maroc-Espagne: accord pour le rapatriement global des migrants arrivés à Sebta depuis Fnideq

Les personnes ayant fait la traversée clandestine par voie maritime entre Fnideq et l’enclave occupée de Sebta, avec un assaut massif depuis hier mercredi 29 juillet 2026, seront toutes rapatriées. C’est ce qu’apprend Le360 de source sûre. Aucune de ces personnes ne sera régularisée par les autorités espagnoles, ajoutent nos sources.

De source diplomatique, Le360 apprend également que les deux pays ont convenu de renforcer la coordination et les efforts pour faire face à ces flux, et se sont engagés à revoir et à mettre en œuvre des mesures pour le rapatriement, dans les plus brefs délais, de toutes les personnes ayant pénétré illégalement à Sebta.

Coopération exemplaire

Pour sa part, le ministère espagnol de l’Intérieur a souligné, dans un communiqué la coopération exemplaire entre l’Espagne et le Maroc dans tous les domaines, y compris en matière d’immigration. Le département dirigé par Fernando Grande-Marlaska estime que les réseaux de trafic de migrants instrumentalisent une décision judiciaire afin d’encourager les flux de migrants en situation irrégulière, composés majoritairement de jeunes.

Grande-Marlaska a exprimé sa gratitude aux autorités marocaines pour les efforts déployés ces derniers jours par leurs forces de sécurité, qui ont permis de déjouer des milliers de tentatives de migration irrégulière.

«Les deux pays sont convenus de renforcer leur coordination et leurs efforts afin de faire face à ces flux migratoires. Ils se sont également engagés à examiner et à mettre en œuvre les mesures nécessaires en vue d’assurer, dans les meilleurs délais, la remise de l’ensemble des personnes ayant pénétré illégalement à Sebta», confirme également le ministère espagnol de l’Intérieur.

Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a, lui, affirmé que son exécutif s’emploie pleinement à apporter une réponse immédiate à la situation, mettant en relier la coopération avec le Maroc. «Nous mobilisons toutes les ressources nécessaires, en travaillant avec les autorités marocaines et internationales, et en préparant les mesures requises pour rétablir la normalité dans les plus brefs délais», a-t-il réagi sur X.

El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta.



Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 30, 2026

Le ministère espagnol de l’Intérieur annonce un déplacement de Marlaska à Sebta demain vendredi et précise n’avoir enregistré aucune arrivée à Sebta par la mer en 2026 jusqu’au 15 juillet. Seules quatre personnes y étaient parvenues en 2025 et 28 en 2024, selon le ministère.