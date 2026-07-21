Diplomatie de proximité: la Côte d’Ivoire déploie une mission consulaire spéciale à Laâyoune pour sa communauté

À Laâyoune, dans le sud du Royaume du Maroc, le consulat de la République de Côte d’Ivoire poursuit l’organisation d’une opération administrative d’envergure dédiée à la délivrance et au renouvellement des passeports biométriques au profit de la communauté ivoirienne locale. Cette initiative a commencé le samedi 18 juillet et se poursuit jusqu’au mercredi 22 juillet. Elle s’inscrit dans une démarche de rapprochement des services consulaires des usagers.

L’opération se déroule au siège du consulat honoraire. Elle est menée sous la supervision directe d’une délégation officielle du ministère ivoirien des Affaires étrangères et de l’Intégration africaine, spécialement dépêchée depuis Abidjan.

Yves Tadet est Premier conseiller à l’ambassade de Côte d’Ivoire au Maroc. Il explique à Le360 que cette mission à Laâyoune s’inscrit dans le cadre des démarches consulaires régulières assurées par la représentation diplomatique. Il a toutefois souligné le caractère exceptionnel de cette étape, marquée par la présence d’une équipe technique venue de la capitale ivoirienne pour traiter directement l’émission des documents biométriques.

M. Tadet a déclaré: «Nous sommes là dans le cadre d’une visite de routine, mais qui revêt une importance particulière. L’équipe de l’ambassade que je représente est étoffée d’une équipe venue spécialement d’Abidjan pour régulariser nos compatriotes qui ont des soucis de documents, dont le renouvellement de passeports. L’opération doit durer quatre jours et doit concerner cent cinquante personnes.»

Cette action constitue la deuxième phase d’un programme ambitieux visant à moderniser l’appareil consulaire et à insuffler une nouvelle dynamique aux procédures administratives. L’objectif est d’alléger le fardeau financier et logistique des ressortissants en leur évitant de longs et coûteux déplacements vers les représentations diplomatiques situées dans d’autres villes du Royaume.

Les bénéficiaires ont exprimé leur vive satisfaction face à cette initiative inédite. Le déplacement des experts et techniciens administratifs directement sur leur lieu de résidence représente un gain de temps et de ressources considérable pour la réalisation de leurs démarches administratives, au premier rang desquelles figure l’obtention du passeport biométrique.

Samuel Amani est représentant de la communauté ivoirienne à Laâyoune. Il a déclaré: «Nous sommes présents ce matin au consulat pour les passeports biométriques. Avant, nous étions obligés de nous rendre à Rabat pour faire nos papiers. Là, les choses sont facilitées.»

Lire aussi : Sahara. Consulat, port atlantique, African Lion: l’agenda dense de l’ambassadeur des États-Unis à Dakhla

Une ressortissante ivoirienne résidente à Laâyoune est venue faire renouveler son passeport et inscrire sa fille. Elle a déclaré: «Je suis venue aujourd’hui au consulat pour régulariser mon passeport et intégrer ma fille. Les gens sont chaleureux ici, les équipes du consulat sont très professionnelles.»

Selon les données disponibles, le consulat de Côte d’Ivoire à Laâyoune répond aux besoins d’une communauté estimée à près de 12.000 ressortissants ivoiriens établis dans les provinces du Sud. Ces derniers sont actifs dans divers secteurs économiques ou poursuivent leurs études au sein des universités et centres de formation du Royaume.

Une ressortissante ivoirienne établie à Laâyoune a confié que la ville était désormais pour elle une «seconde patrie». Elle lui offre d’excellentes conditions de travail, de stabilité et d’intégration, à l’instar de nombreux compatriotes ayant fait le choix de s’y installer durablement.

À l’image d’autres grandes métropoles marocaines, Laâyoune ne constitue plus une simple étape de transit pour les migrants venus d’Afrique subsaharienne. Grâce aux opportunités d’emploi, de formation, d’investissement et au climat de sécurité qui y règne, la ville s’impose aujourd’hui comme un véritable espace de vie, de stabilité et de construction d’avenir pour une communauté d’expatriés en constante croissance.