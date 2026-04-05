Casablanca: le consulat général des États-Unis déménage à Casa Finance City

Ce déménagement concerne toutes les installations du consulat, y compris les bureaux de l’actuel site du boulevard Moulay Youssef ainsi que le centre culturel Dar America, jusqu’ici basé à Gauthier.

La transition vers le nouveau site se fera de manière progressive, avec plusieurs dates clés à retenir. Les services aux citoyens américains et les activités liées aux visas seront assurés pour la dernière fois sur l’ancien site le 21 avril 2026. Ils reprendront dès le 28 avril dans les nouveaux locaux de Casa Finance City.

S’agissant de Dar America, le centre culturel fermera ses portes à Gauthier le 10 avril pour rouvrir le 5 mai dans le nouveau complexe.

Pendant cette période de transition, les services d’urgence pour les citoyens américains resteront disponibles.

Implanté dans l’un des quartiers d’affaires les plus dynamiques du royaume, le nouveau consulat se veut à la fois moderne et durable. Le bâtiment intègre des éléments d’architecture contemporaine américaine associés à des inspirations marocaines, avec des dispositifs respectueux de l’environnement, notamment l’énergie solaire et des aménagements paysagers économes en eau.

Ce projet représente un investissement de plus de 300 millions de dollars. Il a permis la création de centaines d’emplois et généré jusqu’à 100 millions de dollars de retombées pour l’économie marocaine durant sa phase de construction. Le complexe est par ailleurs candidat à la certification environnementale LEED.

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«En ouvrant les portes de notre nouveau consulat général à Casablanca, nous célébrons non seulement un symbole moderne de la diplomatie américaine, mais aussi l’amitié durable de 250 ans entre les États-Unis et le Maroc. Par cet investissement, nous honorons les racines profondes de notre partenariat et nous nous réjouissons de bâtir ensemble un avenir encore plus prometteur», a déclaré l’ambassadeur américain au Maroc, Duke Buchan.

De son côté, la consule générale Marissa Scott a mis en avant l’amélioration des services qui seront offerts au public, tant marocain qu’américain, grâce à cette nouvelle infrastructure.

«Cette infrastructure nous permettra de mieux servir les populations du Maroc et des États-Unis et de renforcer les liens étroits entre nos deux pays», a-t-elle souligné.