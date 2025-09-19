Politique

Casablanca: le nouveau siège du consulat des États-Unis sera prêt en avril 2026

Projection architecturale du nouveau Consulat des États Unis à Casablanca par le cabinet The Miller Hull Partnership.

Projection architecturale du nouveau Consulat des États Unis à Casablanca par le cabinet The Miller Hull Partnership. DR

Initialement prévue en 2024, la livraison du tout nouveau siège du Consulat des États-Unis à Casablanca aura désormais lieu en avril 2026, a appris Le360 de source sûre.

Il ne reste plus que sept mois pour achever les travaux du nouveau siège du consulat des États-Unis, situé au cœur du site emblématique de Casablanca Finance City. Accessible facilement en tramway, le bâtiment offrira des installations modernes tant aux usagers du consulat qu’aux apprenants du Centre de langue Dar America, qui y sera relocalisé.

Ce déménagement impliquera également la restitution des locaux actuellement loués, sis boulevard Moulay Youssef, incluant ceux de Dar America.

Le nouveau siège représente un investissement d’environ 300 millions de dollars et s’étendra sur une superficie de 2,8 hectares. Son architecture, qui mêle design contemporain américain et références culturelles marocaines, symbolise la profondeur des liens historiques unissant les deux nations.

Édifié sur le site de l’ancien aéroport d’Anfa, le quartier abritant Casablanca Finance City, le chantier de construction du nouveau consulat a été confié au géant américain du bâtiment BL Harbert, à qui l’on doit la splendide ambassade américaine de la capitale, Rabat.

#Maroc#Casablanca#États-Unis#Consulat

