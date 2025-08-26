Maroc–États-Unis: un atelier stratégique pour renforcer la sécurité et la coopération en Afrique

Lors de l'atelier organisé par le CESA sous le thème: «Optimiser l’allocation et la gestion des ressources au sein des secteurs de la sécurité en Afrique».

Dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre le Maroc et les États-Unis, le Royaume a accueilli, du 19 au 22 août 2025 à Rabat, un atelier organisé par le Centre africain d’études stratégiques (CESA) sous le thème: «Optimiser l’allocation et la gestion des ressources au sein des secteurs de la sécurité en Afrique».

Cette rencontre a rassemblé 56 hauts responsables issus de 17 pays africains, aux côtés de partenaires stratégiques régionaux, dont la Commande militaire américaine pour l’Afrique (AFRICOM), l’Union africaine (UA), la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) et l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD).

Au cœur des débats, les participants ont exploré les moyens d’améliorer l’efficacité de la gestion des ressources de sécurité, en les alignant sur les objectifs stratégiques nationaux. Les discussions ont porté notamment sur la rationalisation des dépenses, le renforcement de la transparence et de la reddition de comptes, ainsi que sur la planification stratégique et l’élaboration de politiques de sécurité. L’accent a également été mis sur la coopération régionale pour faire face aux menaces transfrontalières telles que le terrorisme, l’immigration irrégulière et la criminalité organisée.

Les conclusions de l’atelier ont insisté sur l’importance de l’unification des efforts régionaux et de l’utilisation rationnelle des moyens disponibles, considérée comme la meilleure stratégie pour répondre aux menaces sécuritaires et promouvoir la stabilité ainsi que le développement durable sur le continent.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté du Maroc de consolider son rôle de pivot en matière de sécurité et de stabilité en Afrique, tout en réaffirmant son engagement en faveur du renforcement de la coopération régionale et internationale face aux défis communs.