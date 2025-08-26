Politique

Maroc–États-Unis: un atelier stratégique pour renforcer la sécurité et la coopération en Afrique

Lors de l'atelier organisé par le CESA sous le thème: «Optimiser l’allocation et la gestion des ressources au sein des secteurs de la sécurité en Afrique».

Lors de l'atelier organisé par le CESA sous le thème: «Optimiser l’allocation et la gestion des ressources au sein des secteurs de la sécurité en Afrique».

Du 19 au 22 août 2025 à Rabat, le Maroc a accueilli un atelier organisé par le Centre africain d’études stratégiques (CESA) réunissant 56 hauts responsables de 17 pays africains et des partenaires internationaux, dont l’AFRICOM. L’événement a permis d’explorer des solutions pour optimiser l’allocation des ressources dans les secteurs de la sécurité, renforcer la coopération régionale et lutter efficacement contre les menaces transfrontalières, dans le cadre du partenariat stratégique entre le Royaume et les États-Unis.

Par La Rédaction
Le 26/08/2025 à 07h06

Dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre le Maroc et les États-Unis, le Royaume a accueilli, du 19 au 22 août 2025 à Rabat, un atelier organisé par le Centre africain d’études stratégiques (CESA) sous le thème: «Optimiser l’allocation et la gestion des ressources au sein des secteurs de la sécurité en Afrique».

Cette rencontre a rassemblé 56 hauts responsables issus de 17 pays africains, aux côtés de partenaires stratégiques régionaux, dont la Commande militaire américaine pour l’Afrique (AFRICOM), l’Union africaine (UA), la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) et l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD).

Au cœur des débats, les participants ont exploré les moyens d’améliorer l’efficacité de la gestion des ressources de sécurité, en les alignant sur les objectifs stratégiques nationaux. Les discussions ont porté notamment sur la rationalisation des dépenses, le renforcement de la transparence et de la reddition de comptes, ainsi que sur la planification stratégique et l’élaboration de politiques de sécurité. L’accent a également été mis sur la coopération régionale pour faire face aux menaces transfrontalières telles que le terrorisme, l’immigration irrégulière et la criminalité organisée.

Lire aussi : Une amitié qui date de 1777: le département d’État célèbre les relations Maroc-USA

Les conclusions de l’atelier ont insisté sur l’importance de l’unification des efforts régionaux et de l’utilisation rationnelle des moyens disponibles, considérée comme la meilleure stratégie pour répondre aux menaces sécuritaires et promouvoir la stabilité ainsi que le développement durable sur le continent.

Lors de l'atelier organisé par le CESA sous le thème: «Optimiser l’allocation et la gestion des ressources au sein des secteurs de la sécurité en Afrique».

Lors de l'atelier organisé par le CESA sous le thème: «Optimiser l’allocation et la gestion des ressources au sein des secteurs de la sécurité en Afrique».

Cette initiative s’inscrit dans la volonté du Maroc de consolider son rôle de pivot en matière de sécurité et de stabilité en Afrique, tout en réaffirmant son engagement en faveur du renforcement de la coopération régionale et internationale face aux défis communs.

Par La Rédaction
Le 26/08/2025 à 07h06
#Maroc-Etats-Unis#Africom#Union africaine#FAR

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Expert: pourquoi les Etats-Unis ont raison de classer le Polisario comme organisation terroriste

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Sahara: Guterres entérine le soutien international au plan d’autonomie et alerte sur les provocations du Polisario

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

La preuve par les archives: l’Algérie a instrumentalisé le Polisario au Mali et d’autres pays du Sahel

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Le FBI perquisitionne le domicile de John Bolton, figure controversée et soutien du Polisario

Articles les plus lus

1
Sahara: Guterres entérine le soutien international au plan d’autonomie et alerte sur les provocations du Polisario
2
Tebboune arrive à expiration
3
Tribune. Le Maroc ou l’aveuglement volontaire d’un regard parisien
4
Benzine et Laroui
5
Exclusif. «Le père était au-dessus de tout soupçon», témoignent des habitants d’Oulad Boutayeb, théâtre de six naissances incestueuses
6
La preuve par les archives: l’Algérie a instrumentalisé le Polisario au Mali et d’autres pays du Sahel
7
Rima Hassan, d’icône à paria: à cause du Sahara, Alger brûle sa propre pasionaria
8
Laâyoune: artère principale de la ville, le boulevard Mohammed VI en pleine métamorphose
Revues de presse

Voir plus