Expert: pourquoi les Etats-Unis ont raison de classer le Polisario comme organisation terroriste

Dans un entretien accordé au média Le360, le politologue Mohamed Bouden rappelle que cette décision américaine intervient dans un contexte nouveau: «Ce projet relance naturellement l’intérêt autour de cette question, sachant que les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara, et que le contexte actuel a profondément changé», affirme-t-il.

Selon cet expert en géopolitique, «nous faisons face aujourd’hui à une complexité internationale croissante, avec des menaces réelles pour la paix et la sécurité mondiales. Des défis majeurs se posent, notamment en matière de navigation maritime, de commerce international, de stabilité des États, d’intégrité territoriale et de cohésion nationale». Ce nouveau climat sécuritaire, poursuit-il, «justifie pleinement l’initiative d’une telle proposition législative».

Le projet de loi sera d’abord examiné par la Commission des affaires étrangères du Congrès américain, sous l’égide des deux élus l’ayant soutenu. «C’est une proposition bipartisane, ce qui lui donne davantage de poids et favorise l’émergence d’un consensus élargi», souligne Bouden. Il estime que cette initiative pourrait faire école: «D’autres institutions internationales pourraient suivre le même chemin et désigner à leur tour le Polisario comme organisation terroriste.»

Les conséquences seraient lourdes pour ce mouvement séparatiste, soutenu depuis un demi-siècle par le régime militaire d’Alger. Bouden rappelle que «le débat sur sa création remonte à 1974, sous le régime de Houari Boumediene. Ses fondateurs étaient de jeunes Marocains d’extrême gauche poursuivant leurs études à Rabat, dont les pères étaient mobilisés dans l’armée royale marocaine».

Ce projet de loi américain intervient alors que l’association ACAVITE de victimes espagnoles du terrorisme, basée aux îles Canaries, a récemment déposé une plainte allant dans le même sens. L’association affirme que «les séparatistes du Polisario sont en réalité un groupe terroriste».

Mohamed Bouden insiste: «Il existe aujourd’hui une prise de conscience des dangers réels que représente le front Polisario, que ce soit pour la prospérité économique, la stabilité politique ou la sécurité régionale.» Il en appelle à la responsabilité des autorités algériennes: «Le régime militaire d’Alger doit assumer ses responsabilités en matière de stabilité et de sécurité dans la région.»

Quant au Polisario, le politologue met en garde: «Cette aventure ne mène nulle part. Le Royaume du Maroc est fort, par son Roi, ses institutions et son peuple. Il reste ferme et clair dans ses positions.» Et de conclure: «Le Maroc continue de faire preuve de sagesse et d’ouverture.»