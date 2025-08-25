Une amitié qui date de 1777: le département d’État célèbre les relations Maroc-USA

À travers un message publié ce lundi 25 août sur son compte officiel X, le Département d’État américain a rappelé les liens multiséculaires qui unissent le Maroc et les États-Unis. Il a mis en avant la solidité d’un partenariat stratégique qui s’étend aujourd’hui aux domaines diplomatique, économique et sécuritaire.

Dans cette publication, la diplomatie américaine souligne que le Maroc fut, en 1777, le premier pays à reconnaître l’indépendance des États-Unis. Ce geste fondateur a ouvert la voie à la signature, en 1786, d’un traité de paix et d’amitié, ratifié l’année suivante. Il s’agit de la plus ancienne relation diplomatique ininterrompue de l’histoire des États-Unis. La Légation américaine de Tanger, offerte par le Royaume, demeure aujourd’hui encore un symbole vivant de cette alliance historique et durable.

كانت المملكة المغربية أول من اعترف باستقلال أمريكا، مما أرسى الأساس لصداقة تاريخية استثنائية ما زالت تتطوّر حتى يومنا هذا عبر شراكات متينة في مجالات مختلفة. pic.twitter.com/EbxfH9GapJ — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) August 24, 2025

Au-delà de l’histoire, le partenariat s’est enrichi d’une dimension économique majeure, relève le Département d’État sur X. L’Accord de libre-échange, signé en 2004 et appliqué depuis 2006, a dynamisé les échanges commerciaux, qui ont atteint 7 milliards de dollars en 2024. Les États-Unis se classent désormais parmi les cinq premiers investisseurs au Maroc, preuve de la solidité des liens économiques.

Les relations bilatérales reposent également sur une coopération sécuritaire étroite. Rabat et Washington multiplient les exercices militaires conjoints, tels qu’«African Lion», partagent leur expertise dans la lutte contre le terrorisme et entretiennent une collaboration douanière renforcée. Les États-Unis reconnaissent par ailleurs le rôle central du Maroc dans la stabilité régionale, rôle consolidé par la signature des accords d’Abraham en 2020.

Un tournant majeur des relations récentes demeure la reconnaissance, en décembre 2020, par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud. D’ailleurs dans une lettre adressée au roi Mohammed VI à l’occasion de la Fête du Trône le 30 juillet dernier, le président Donald Trump a réaffirmé le soutien des États-Unis au plan d’autonomie proposé par le Royaume en 2007, qualifié de «sérieux, crédible et réaliste» et décrit comme «la seule base» pour un règlement juste et durable du différend.

Alors que le Maroc et les États-Unis se préparent à célébrer, en juillet 2027, les 250 ans d’une relation exceptionnelle, Donald Trump insiste sur sa volonté de poursuivre la coopération bilatérale au service de la paix et de la prospérité. «Je me réjouis d’avance de pouvoir poursuivre notre collaboration pour la promotion de la stabilité, de la sécurité et de la paix régionales», écrivait-t-il encore dans son message au souverain.