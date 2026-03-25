La princesse Lalla Hasnaa représente le Maroc au sommet de la Coalition mondiale pour les enfants à Washington

L’initiative «Fostering the Future Together» a pour principal objectif d’améliorer le bien-être des enfants et de promouvoir leur autonomisation à l’ère numérique grâce à l’éducation, à l’innovation et à la technologie.

Au début du sommet, ponctué d’un mot de bienvenue dit par un humanoïde, Melania Trump a prononcé une allocution dans laquelle elle a souligné que dans un monde en pleine transformation grâce notamment à l’Intelligence artificielle, la mission de la nouvelle Coalition consistera à donner aux enfants les moyens d’agir grâce à la technologie et à l’éducation, appelant l’ensemble des pays et institutions partenaires à prendre des initiatives concrètes à l’issue de ce sommet inaugural.

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Dans ce sens, elle a notamment plaidé pour l’organisation de réunions régionales, la collaboration avec le secteur privé, la facilitation de l’accès à la technologie pour ceux qui ont besoin d’aide, la mise en place d’une législation novatrice pour protéger les enfants et le renforcement de la coopération entre pays membres.

Dans son intervention à cette rencontre, la princesse Lalla Hasnaa a affirmé que le Maroc salue le leadership visionnaire de la Première dame des États-Unis pour avoir lancé cette importante coalition, soulignant que le Maroc est honoré de participer à cette coalition qui reflète une vision commune.

«Préparer nos enfants à l’ère numérique ne constitue pas seulement un devoir national, mais il s’agit d’une responsabilité mondiale partagée», a soutenu la Princesse, ajoutant que «nous devons agir ensemble dès maintenant, sinon le fossé entre ceux bénéficiant de la technologie et ceux laissés pour compte ne fera que se creuser davantage».

Dans ce sens, a précisé la princesse Lalla Hasnaa, la technologie doit promouvoir l’autonomisation des personnes et la réduction des inégalités, au lieu de les accentuer.

La Princesse a, en outre, souligné que le Maroc s’engage, dans le cadre de la coalition «Fostering the Future Together», à élargir et à renforcer les plateformes nationales existantes de protection digitale, ainsi qu’à développer les programmes nationaux d’alphabétisation numérique et d’inclusion.

De plus, le Maroc est pleinement disposé à partager ses meilleures pratiques et son expérience en matière de protection digitale des enfants avec les partenaires du continent africain en vue de favoriser l’apprentissage collectif et de consolider la coopération internationale, a souligné la princesse Lalla Hasnaa.

Cette rencontre a été notamment marquée par les allocutions prononcées par Brigitte Macron (France), Sheikha Alyazia bint Saif Al Nahyan (Émirats arabes unis), Marta Nawrocka (Pologne), Maricel Cohen de Mulino (Panama), Fatima Maada (Sierra Leone) et Gertrude Mutharika (Malawi).

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Au terme de cette rencontre de haut niveau, la princesse Lalla Hasnaa a posé pour une photo-souvenir avec la Première dame des États-Unis, avant de poser pour une photo de famille avec les chefs de délégations participants.

La princesse Lalla Hasnaa a, ensuite, pris part à une réception offerte à la Maison Blanche par Melania Trump en l’honneur des personnalités invitées.

Le sommet de la Coalition mondiale pour les enfants «Fostering the Future Together», marqué par la présence des représentants d’une quarantaine de pays et de plusieurs entreprises américaines de technologie de premier plan, a été l’occasion pour présenter les engagements nationaux en la matière et procéder au lancement de la coopération formelle dans le cadre de cette Coalition.