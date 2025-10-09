Politique

Lalla Hasnaa prend part à une réception offerte en l’honneur des hautes personnalités participant au Congrès mondial de la nature de l’UICN

La princesse Lalla Hasnaa.

La princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, a pris part, jeudi à Abou Dhabi, à une réception offerte en l’honneur des hautes personnalités participant au Congrès mondial de la nature de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/10/2025 à 17h49

Au cours de cette réception, la princesse a rencontré Amna Al Dhahak Al Shamsi, ministre émiratie du Changement climatique et de l’Environnement, Shaikha Salem Al Dhaheri, secrétaire générale de l’Agence pour l’environnement d’Abou Dhabi, Razan Al Mubarak, présidente de l’UICN, Astrid Schomaker, secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité biologique, Musonda Mumba, secrétaire générale de la Convention de Ramsar sur les zones humides, Grethel Aguilar, directrice générale de l’UICN, et Patricia Ricard, présidente de l’Institut océanographique Paul Ricard.

La princesse Lalla Hasnaa a également rencontré Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah, prince héritier de l’État de Pahang (Malaisie), Achim Steiner, ancien administrateur du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), David Obura, directeur de CORDIO Afrique de l’Est et préside la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), et Marco Lambertini, coordinateur de l’initiative Nature Positive.

Lire aussi : La princesse Lalla Hasnaa, invitée d’honneur au Congrès mondial de la nature de l’UICN à Abou Dhabi

La princesse a également rencontré Francisca Cortes Solari, présidente de la Fondation Solari, Antonio Herman Benjamin, président du Tribunal supérieur de justice du Brésil et ancien président de la Commission mondiale du droit de l’environnement de l’UICN, ainsi qu’Amy Fraenkel, Secrétaire exécutive de la Convention sur les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS).

La princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, avait auparavant pris part, au Centre national des expositions d’Abou Dhabi, en tant qu’invitée d’honneur, au Congrès mondial de la nature de l’Union internationale pour la conservation de la nature.

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/10/2025 à 17h49
#Lalla Hasnaa#Environnement#congrès

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Lalla Hasnaa et Emmanuel Macron coprésident le sommet «L’Afrique pour l’Océan»

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Représentante du Roi, Lalla Hasnaa participe à la 3ème conférence des Nations unies sur l’Océan

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Lalla Hasnaa préside l’ouverture du 28ème Festival de Fès des musiques sacrées du monde

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

À Doha, la princesse Lalla Hasnaa et Sheikha Sara Bint Hamad Al-Thani président le «Tbourida Show», qui clôt l’Année culturelle Qatar-Maroc

Articles les plus lus

1
«Chergui 2025»: l’Algérie fulmine à l’annonce, se tait à la manœuvre
2
Nouvelles règles de la sécurité sociale: le détail des indemnités exonérées
3
Algérie: pour la 4ème année consécutive, l’armée s’octroie plus de 20% du budget général de l’État
4
Viaduc de Sakia El Hamra: les travaux passent en mode nocturne pour accélerer la cadence
5
La mobilité, c’est le premier des droits
6
Mourad Alem succède à Ayoub Azami à la tête de Marjane
7
Sahara: Antonio Guterres plaide pour le maintien de la MINURSO
8
L’affaire des visas étudiants: une nouvelle crise franco-algérienne?
Revues de presse

Voir plus