Maroc–États-Unis: la diplomatie économique en marche

Le président Donald Trump a annoncé, via son réseau Truth Social, le 7 mars dernier, la nomination de Duke Buchan III en tant qu’ambassadeur des États-Unis au Maroc. Cette désignation s’inscrit dans une dynamique stratégique visant à renforcer les investissements américains au Maroc, notamment dans les provinces du Sud, relève le magazine Jeune Afrique.

Originaire de Caroline du Nord, Duke Buchan III est un homme d’affaires aguerri. Diplômé en économie de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill et titulaire d’un MBA de la Harvard Business School, il a fait carrière à Wall Street avant de fonder Hunter Global Investors et de se lancer dans l’immobilier dans le sud des États-Unis. Son profil reflète parfaitement l’approche pragmatique de l’administration Trump: mettre en avant des ambassadeurs issus du monde des affaires pour dynamiser les relations économiques bilatérales.

À l’image de son prédécesseur David T. Fischer, Buchan est choisi non pour son expérience diplomatique traditionnelle, mais pour sa capacité à attirer les capitaux et à faciliter des opportunités d’affaires. Il défend une approche orientée vers des résultats concrets, privilégiant les flux économiques et la projection stratégique des entreprises américaines au Maroc, lit-on.

Sa nomination intervient dans un contexte marqué par un intérêt croissant des États-Unis pour le développement des provinces du Sud marocain. En effet, les investissements américains y connaissent une forte accélération, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie et du tourisme. L’une des missions prioritaires du nouvel ambassadeur sera d’accompagner et de structurer ces initiatives, en encourageant l’implantation des entreprises américaines et en consolidant les liens économiques entre Washington et Rabat.

Par ailleurs, la question de l’ouverture du consulat américain à Dakhla, annoncée sous le premier mandat Trump mais encore en attente de concrétisation, pourrait redevenir une priorité sous l’ère Buchan, souligne Jeune Afrique. Cette représentation diplomatique serait un signal fort de l’engagement américain dans la région et constituerait un levier d’ancrage économique majeur. Elle viendrait soutenir les projets portuaires, énergétiques et touristiques en plein essor dans le Sahara marocain, tout en renforçant la coopération stratégique entre les deux nations.

L’administration Trump perçoit le Sahara non seulement comme un enjeu politique, mais aussi comme une plateforme idéale pour exporter son modèle de développement économique et sécuritaire. L’implication croissante des États-Unis dans la région s’inscrit dans une vision à long terme visant à faire du Maroc un hub régional attractif pour les investissements américains.

Là où les précédents ambassadeurs privilégiaient une coopération institutionnelle, Buchan mettra en avant les projets concrets, les partenariats stratégiques et les success stories économiques. Pour le Maroc, ce choix représente une opportunité unique d’attirer davantage d’investissements américains, notamment dans les provinces du Sud, et de renforcer son rôle de partenaire clé des États-Unis en Afrique du Nord.