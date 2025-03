Donald Trump nomme Duke Buchan III ambassadeur des États-Unis au Maroc

Sur son réseau social Truth Social, Donald Trump, président des États-Unis d’Amérique, a fait part, ce samedi 8 mars, de la nomination de Duke Buchan III au poste d’ambassadeur au Maroc. «Je suis heureux d’annoncer que Duke Buchan III sera l’Ambassadeur des États-Unis auprès du Royaume du Maroc. Duke jouera un rôle essentiel alors que nous renforçons la paix, la liberté et la prospérité pour nos deux pays. Félicitations à Duke et à sa merveilleuse famille!», a-t-il écrit.

Duke Buchan III, né le 3 juillet 1963, est un homme d’affaires et diplomate américain. Il a fait ses études à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill (UNC-CH), où il a obtenu un baccalauréat en économie et en langue espagnole en 1985. Il a ensuite décroché un MBA à la Harvard Business School en 1991.

Durant son cursus universitaire, il a participé à un programme d’échange international, étudiant à l’Université de Séville, en Espagne, de 1983 à 1984. En 1980, il avait également suivi des cours à l’Université de Valence.

Passionné par les marchés financiers, il a fait carrière dans le secteur de l’investissement et a fondé Hunter Global Investors, une société spécialisée dans la gestion d’actifs et les investissements internationaux.

En 2017, sous l’administration de Donald Trump, Duke Buchan III a été nommé ambassadeur des États-Unis en Espagne et en Andorre, un poste qu’il a occupé jusqu’en 2021.

La nomination de Duke Buchan III intervient dans un contexte de coopération étroite entre les États-Unis et le Maroc, notamment dans les domaines de la sécurité, du commerce et des investissements. Le Maroc est un partenaire stratégique des États-Unis en Afrique du Nord et joue un rôle clé dans la stabilité régionale. Cette relation s’est renforcée ces dernières années, notamment avec la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara sous l’administration Trump.