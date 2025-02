Sahara marocain: 2025 sera décisive pour la résolution du dossier, selon un rapport américain

Les drapeaux marocain et américain. . DR

Selon une analyse de la Fondation Carnegie pour la paix internationale, plusieurs indicateurs laissent présager une résolution définitive du dossier du Sahara marocain en faveur du Royaume. Le rapport souligne notamment l’importance de l’application par l’ancien président américain Donald Trump des dispositions de l’accord reconnaissant la souveraineté du Maroc sur ces provinces, rapporte Al Ahdath Al Maghribia, dans son édition du lundi 24 février. D’autres mesures concrètes, telles que des visites de responsables américains au Sahara marocain et l’inclusion de cette région dans les manœuvres militaires combinées maroco-américaines African Lion, sont également envisagées.

Le rapport confirme l’idée que le retour de Trump à la Maison Blanche pourrait être interprété comme un signe annonciateur de la concrétisation d’une reconnaissance, notamment par l’ouverture d’un consulat à Dakhla. Il souligne également que la perspective d’une avancée vers une solution diplomatique et pacifique, qui coïnciderait avec le cinquantième anniversaire de la Marche Verte, représenterait une avancée majeure.

Entre la fin du premier mandat de Trump et aujourd’hui, la question du Sahara marocain a connu une évolution significative. Un consensus quasi-unanime s’est dégagé en faveur du plan d’autonomie marocain, tandis que les positions dépassées, perpétuellement ressassées par le régime algérien, sont tombées en désuétude

Par ailleurs, la Fondation Carnegie anticipe des pressions de Washington sur certains pays européens afin qu’ils emboîtent le pas en ouvrant des consulats à Laâyoune et Dakhla. Il n’exclut pas non plus des pressions sur l’Algérie, soutien politique du Polisario, ainsi qu’un élargissement de la coopération économique américaine au Sahara marocain, assorti d’avantages douaniers.