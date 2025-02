Info Le360. Sahara: visite lundi du président de la Chambre des représentants au Mexique

Pour le Maroc, le Mexique, avec ses 130 millions d’habitants, constitue un important partenaire en Amérique latine, d’autant plus que le 60ème anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays vient d’être célébré. Outre la coopération législative, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, consacrera une partie de ses entretiens aux liens politiques entre les deux pays. Il s’entretiendra avec des membres de l’exécutif mexicain sur des sujets d’intérêt commun en Afrique, notamment concernant le Maghreb et le Sahel, selon une source informée.

Rachid Talbi Alami ne manquera pas d’évoquer, à cette occasion, la première cause nationale qu’est le Sahara marocain. Le président du Parlement marocain présentera un aperçu historique des provinces sahariennes, que le voisin algérien a transformées, il y a un demi-siècle, en un conflit artificiel destiné à déstabiliser le Royaume.

Récemment, les deux pays ont contribué, à Mexico, à la création de l’Observatoire mexicain du Sahara marocain. Cette structure, qui regroupe des personnalités des milieux académique, politique et intellectuel, vise à éclairer la question du Sahara et à promouvoir le plan d’autonomie marocain comme solution viable et réaliste au conflit régional.