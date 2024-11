Soutien ferme de la Dominique à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

«Nous saluons la dynamique et le consensus international grandissant, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI, en faveur du Plan marocain d’autonomie et de souveraineté du Royaume sur son Sahara», a souligné le Premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerrit, ce jeudi 28 novembre à Rabat, à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Déclaration à la presse du Premier Ministre du Commonwealth de la Dominique, M. Roosevelt Skerrit, à l'issue de sa rencontre, ce jour à Rabat, avec M. Nasser Bourita pic.twitter.com/jT75xSgHkG — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) November 28, 2024

Lors de leur rencontre, les deux responsables ont discuté du renforcement des relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et la Dominique, ainsi que des questions d’intérêt commun. À cette occasion, Roosevelt Skerrit s’est également réjoui de la consolidation des relations entre les deux pays et a exprimé son admiration pour la vision du Souverain d’une coopération Sud-Sud solidaire et agissante.

À l’issue de leurs entretiens, les deux ministres ont procédé à la signature d’un accord d’exemption de visa pour les passeports officiels.