Sahara marocain: dans une évolution significative, la Hongrie soutient le plan d’autonomie

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, et son homologue hongrois Péter Szijjártó, à l'issue de leur rencontre le 27 novembre 2024 à Rabat.

Cette position a été exprimée par la Hongrie dans le communiqué conjoint signé à l’issue d’une rencontre, tenue ce mercredi 27 novembre à Rabat, entre Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, et son homologue hongrois Péter Szijjártó.

🇲🇦-🇭🇺 M. Nasser Bourita a reçu, ce jour à Rabat, son homologue hongrois, M. Péter Szijjártó, qui a affirmé que l'Initiative d'autonomie marocaine constitue incontestablement la base la plus crédible pour une solution au différend régional autour du Sahara pic.twitter.com/FABFCtbYyw — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) November 27, 2024

À ce titre, les deux ministres ont «réaffirmé leur soutien au processus politique mené par les Nations unies et aux efforts du secrétaire général des Nations unies pour parvenir à une solution à la question du Sahara, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité».

🇲🇦🇭🇺 FLASH - La Hongrie soutient le plan d'autonomie, considéré comme "la base la plus crédible" pour le règlement du différend autour du Sahara marocain



Cette nouvelle formulation constitue une évolution majeure dans la position de la Hongrie. pic.twitter.com/vFq6oMNmcF — Le360 (@Le360fr) November 27, 2024

Le Maroc et la Hongrie soulignent «leurs rôles positifs et constructifs dans le maintien de la stabilité, de la sécurité et de la paix dans leurs régions respectives» et notent «leur attachement à ces principes, ainsi qu’à une résolution pacifique des conflits et au respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté des États», lit-on dans le communiqué conjoint.

Par sa nouvelle position renforcée, la Hongrie vient conforter le momentum récemment créé, dont se félicite la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, qui demande instamment qu’il soit mis à profit.