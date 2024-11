Sahara: les États-Unis réaffirment leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie

La secrétaire d’État adjointe américaine aux Affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. (Y.Mannan/Le360)

La secrétaire d’État adjointe américaine aux Affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf, a indiqué, ce vendredi 22 novembre à Rabat, que les États-Unis réaffirment leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie. C’était lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Washington continue de soutenir l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, Staffan De Mistura, dans ses efforts visant à faire avancer les négociations en vue d’une solution politique mutuellement acceptable, a-t-elle souligné.

(Y.Mannan/Le360)

La secrétaire d’État adjointe américaine aux Affaires du Proche-Orient a, en outre, fait savoir que les États-Unis apprécient le soutien «constant et précieux de Sa Majesté le roi Mohammed VI» en rapport avec les questions d’intérêt commun, soulignant que cet appui «joue un rôle clé dans le renforcement de la stabilité, de la sécurité et du développement tant dans la région qu’en Afrique».

Les États-Unis apprécient la voix cruciale du Maroc dans la promotion d’un Moyen-Orient plus pacifique et plus sûr, ainsi que le leadership du Royaume répondant aux besoins humanitaires à Gaza, a ajouté Barbara Leaf, notant que l’engagement de longue date du Maroc en faveur de la coexistence demeure un exemple important dans ce contexte.

La secrétaire d’État adjointe américaine aux Affaires du Proche-Orient a, par ailleurs, relevé que cette réunion s’inscrit dans le cadre de la coordination et de la coopération étroites entre les deux pays sur les priorités régionales et mondiales. «Le Maroc est l’un de nos alliés les plus proches et les plus anciens», a-t-elle poursuivi, précisant que ses entretiens avec Nasser Bourita ont été l’occasion d’échanger sur les moyens d’approfondir les relations bilatérales entre le Royaume et les États-Unis.