Le Sénat paraguayen exhorte le gouvernement à reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Mercredi 13 novembre, le Sénat paraguayen s’est prononcé en faveur d’une solution pacifique et négociée au conflit du Sahara, affirmant que la base d’une solution pacifique, juste, durable et satisfaisante pour les parties est le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc.

La Chambre haute du Paraguay a exhorté le gouvernement du Paraguay à adopter une position similaire. Le Sénat a également recommandé au gouvernement paraguayen de faire état de cette position devant les forums internationaux.

Le texte de la résolution du Sénat du Paraguay sur le Sahara.

Cette résolution du Sénat s’inscrit dans une dynamique soutenue au sein de l’appareil législatif, la Chambre des Députés du Paraguay ayant adopté auparavant cinq résolutions en appui à la question du Sahara marocain.

En décembre 2019, dans sa résolution n°296, la Chambre des députés paraguayenne avait souligné que l’initiative marocaine d’autonomie est la seule et unique base crédible et sérieuse pour une solution définitive, dans le cadre de la souveraineté du Maroc et de son intégrité territoriale, et qu’elle est conforme aux paramètres définis par le Conseil de sécurité de l’ONU.

En citant l’Algérie en tant que partie au différend, la Chambre des députés avait appelé, par le biais de cette résolution, à la protection des populations des camps de Tindouf à travers le recensement de ces dernières.