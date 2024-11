Au Conseil de sécurité, la France réitère que «le présent et l’avenir» du Sahara s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine

«Notre position est connue. Pour la France, le présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine», a déclaré l’ambassadeur, représentant permanent de la France auprès des Nations unies, Nicolas de Rivière, à l’issue du vote par le Conseil de la résolution 2756 prorogeant d’un an le mandat de la MINURSO.

L’ambassadeur a ajouté que l’autonomie sous souveraineté marocaine est «le cadre dans lequel cette question doit être résolue, et notre soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007 est clair et constant».

«Pour la France, celui-ci constitue la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée, conformément aux résolutions de ce Conseil», a poursuivi Nicolas de Rivière en relevant qu’un «consensus international de plus en plus large se dégage en ce sens».

Pour l’ambassadeur de France, «il était important que le Conseil prenne note de cette dynamique comme il le fait désormais dans cette résolution».

Dans son explication du vote en soutien à la nouvelle résolution, le diplomate français a tenu à saluer les efforts du Maroc en faveur du développement socio-économique dans les provinces du Sud, en soulignant «l’impératif» de poursuivre cette dynamique.

«Nous saluons tous les efforts investis par le Maroc à cet égard. La France l’accompagnera dans cette démarche au bénéfice des populations locales», a-t-il dit.

Selon l’ambassadeur de France, «il est temps d’avancer», en appelant toutes les parties concernées par cette question à «se réunir» en vue d’une solution politique «qui est à portée de main».

Le diplomate a fait part, à cet égard, du soutien de son pays aux efforts de l’Envoyé personnel de l’ONU en vue de «la relance des discussions dans le format des tables rondes», saluant «l’engagement du Maroc dans ce sens».

Le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé, jeudi, de renouveler le mandat de la MINURSO, jusqu’au 31 octobre 2025.

Dans cette nouvelle résolution, l’instance exécutive des Nations unies a réaffirmé son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, présentée par le Royaume en 2007, en tant que base sérieuse et crédible à même de clore le conflit artificiel autour du Sahara marocain, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité.