Soutien de la France à la souveraineté du Maroc sur le Sahara: comment les parlementaires ont réagi au discours de Macron

En réaffirmant devant le Parlement la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, le chef de l’État français a rappelé le contenu de la lettre qu’il avait adressée au Souverain en juillet dernier à l’occasion du 25ème anniversaire de l’intronisation du roi Mohammed VI.

«Pour la France, le présent et l’avenir s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine», à peine ces mots prononcés par Emmanuel Macron, qu’un tonnerre d’applaudissements se fit entendre dans l’enceinte du Parlement où les élus, tous debout, ont exprimé leur reconnaissance à la France et à Emmanuel Macron pour avoir reconnu les droits historiques du Royaume sur ses provinces du Sud.

Lahcen Haddad, député de l’Istiqlal a qualifié d’«historique» la position de la France réaffirmée ce mardi par Emmanuelle Macron à l’occasion de sa visite d’ِÉtat qu’il effectue au Maroc. Pour sa part, Mohamed Zidouh, président de la Commission d’Amitié Maroc-France, la position de la France est d’une grande importance, car le Maroc attendait cette reconnaissance de la part d’un grand pays ami.

Abondant dans le même sens, le conseiller parlementaire de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Abdelillah Hfidi, le Maroc et la France ouvrent, en citant le chef de l’État français, «un nouveau chapitre» dans l’histoire de leur «partenariat d’exception renforcé».

La France a «réitéré sa position de soutien à la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud. De plus, les deux pays ont signé de nombreux partenariats économiques et industriels portant sur divers secteurs comme les énergies renouvelables et les ressources hydriques», a-t-il déclaré.

Quant à Neila Tazi, présidente de la commission parlementaire des Affaires étrangères (Chambre des conseillers), elle a estimé que le fort soutien de la France à l’intégrité territoriale du Maroc «laisse entrevoir une coopération dense, diversifiée et fructueuse entre les deux pays».