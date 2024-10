Le français MGH Energy s’allie à Petrom pour produire du carburant décarboné au Sahara occidental marocain

Dans un communiqué, MGH Energy indique que ce protocole stratégique signé avec l’entreprise marocaine Petrom vise à unir leurs efforts pour répondre à l’Offre Maroc pour l’Hydrogène vert. Leur collaboration porte sur le développement de la filière des carburants de synthèse renouvelables au Maroc et en particulier le projet Janassim qui porte sur la production de 500.000 tonnes par an de carburants décarbonés pour un investissement de 51 milliards de dirhams. La signature a eu lieu en présence de Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances du Maroc et de Antoine Armand, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie de France.

À travers ce partenariat stratégique, les deux sociétés souhaitent collaborer étroitement, en partageant leurs savoir-faire respectifs et en conduisant des études approfondies sur les marchés des carburants renouvelables de synthèse, les réglementations en vigueur et les infrastructures de production et de distribution.

MGH Energy apportera son expertise dans les énergies renouvelables, la gestion de projets industriels et la décarbonation des transports. De son côté, Petrom apportera sa vision stratégique pour la distribution et la commercialisation des carburants au Maroc. Ce partenariat vise également à permettre à la société marocaine d’élargir la gamme de ses produits, en mettant à la disposition de ses clients des carburants durables produits par le projet Janassim.

Décarboner les transports maritime et aérien

Développé dans le cadre de l’Offre Maroc pour l’hydrogène vert, Janassim vise principalement à décarboner les transports maritime et aérien. Ce projet est implanté dans la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab, disposant d’un gisement exceptionnel en ressources naturelles (vent et soleil). Il produira 500.000 tonnes par an de carburants de synthèse renouvelables grâce à une capacité de 2,2 gigawatts d’énergies renouvelables.

Doté d’un budget d’investissement de 51 milliards de dirhams, il permettra d’éviter l’émission de 724.000 tonnes de CO2 par an. La mise en service de la première tranche de Janassim est prévue pour 2030 lorsque le port de Dakhla Atlantique sera opérationnel.

Janassim ambitionne de développer une réelle économie verticale et horizontale autour de son activité intégrant ainsi un développement industriel de la région, la création de formations et diplômes spécialisés répondant aux nouveaux besoins, ou encore le support de l’agriculture et de l’économie locale. Janassim renforcera la position du Maroc comme leader de la transition énergétique et de la filière de l’hydrogène vert et pourra répondre aux besoins de décarbonation des transports.

«Ce partenariat avec Petrom nous permet d’ouvrir la voie vers une commercialisation à grande échelle de carburants de synthèse renouvelables produits au Maroc. Janassim représente une solution innovante et compétitive pour répondre aux besoins croissants en énergie durable et contribuer activement à la décarbonation des transports lourds», déclare Jean-Michel Germa, président de MGH Energy.

«Nous sommes très enthousiastes à l’idée de collaborer avec MGH Energy dans le cadre de ce partenariat stratégique. Le projet Janassim à Dakhla représente une avancée majeure dans la production de carburants de synthèse, et nous sommes fiers de mettre notre savoir-faire au service de cette vision audacieuse pour un avenir plus durable», affirme Hicham Bouzoubaa, DG de Petrom.