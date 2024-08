Hydrogène vert: quand le monde entier fait les yeux doux au Maroc

Le Chef du gouvernement a présidé, jeudi, une réunion du comité de pilotage chargé de l’Offre Maroc pour l’hydrogène vert dans le cadre des directives royales, écrit le quotidien Al Akhbar dans sa livraison du week-end des 31 août et 1er septembre.

Le comité a examiné la méthodologie adoptée pour l’évaluation et la sélection des projets à travers une définition rigoureuse des critères, poursuit le quotidien.

Il a été également souligné, à la même occasion, que la plateforme mise en place par l’Agence marocaine pour l’énergie durable, Masen, a reçu près de 40 demandes de projets, «ce qui confirme le vif intérêt et l’interaction effective des investisseurs nationaux et des grands opérateurs internationaux dans le domaine énergétique pour l’Offre Maroc, considérée comme compétitive, intégrée, transparente et pratique».

Cet intérêt, ajoute le quotidien, «porte sur les différentes régions du Royaume, du nord aux provinces du sud». Dans ce cadre, rappelle Al Akhbar, l’Etat avait entrepris de définir un foncier public significatif d’environ 1 million d’hectares, en vue d’inciter et d’accompagner les porteurs de projet et de développer cette filière prometteuse, tout en veillant dans un cadre contractuel à garantir la préservation et la bonne utilisation de cette assiette foncière publique.

Au terme de cette réunion, le ministre chargé de l’Investissement, Mohcine Jazouli, cité par le quotidien, a souligné que «des offres provenant des quatre coins du monde ont été reçues dans ce cadre, notamment des Etats-Unis, d’Europe, d’Asie, du Moyen-Orient, d’Australie et du Maroc».

Selon le ministre, ces offres concernent toutes les régions du Royaume, ajoutant que la réunion du comité de pilotage a permis de passer en revue le processus de sélection des demandes de projet et les critères adoptés.

L’Offre Maroc, rappelle le quotidien, s’applique aux projets intégrés, en amont avec la génération d’électricité à partir d’énergies renouvelables et l’électrolyse et en aval avec la transformation de l’hydrogène vert en plusieurs dérivés, ainsi que la logistique y afférente. Elle s’adresse aux investisseurs ou consortiums désirant produire de l’hydrogène vert et ses dérivés, destinés aussi bien au marché domestique qu’à l’export ou les deux à la fois.

L’Offre Maroc s’articule également autour d’une infrastructure compétitive à planifier, mutualiser, développer et maintenir conformément aux meilleurs standards internationaux. Et ce, en fonction des besoins et de l’évolution de l’industrie de l’hydrogène vert.