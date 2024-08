Hydrogène vert: Marrakech accueillera le World Power-to-X Summit 2024 du 8 au 9 octobre

Marrakech abritera la 4ème édition du World Power-to-X Summit 2024 du 8 au 9 octobre prochain. Cet évènement sera organisé, au palais des congrès de la ville ocre, sous le haut patronage du roi Mohammed VI et sous l’égide du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, par l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN), le cluster Green H2, l’université Mohammed VI polytechnique (UM6P) et l’Agence marocaine de l’énergie durable (MASEN).

Ce sommet se concentrera, selon les organisateurs, sur les avancées récentes des projets «de grande envergure» en cours, ainsi que les opportunités de financement dans le domaine de l’hydrogène vert et des molécules propres. Alignée sur les hautes orientations royales pour le développement de l’hydrogène vert, la 4ème édition du sommet «mettra particulièrement en lumière l’ambitieuse offre Maroc hydrogène vert, publiée le 11 mars 2024», notent-ils.

Cette offre, reflet de l’engagement du royaume pour une décarbonation accélérée, soulignent-ils, vise à tirer parti des atouts naturels et des avancées technologiques du Maroc pour devenir un hub mondial de production compétitive d’hydrogène vert et de ses dérivés.

Des projets pilotes aux initiatives industrielles, en passant par les aspects réglementaires, le World Power-to-X Summit mettra en avant les progrès réalisés dans le cadre de cette offre, indiquent-ils.

Participation de 35 pays

Cet évènement est également présenté par les organisateurs comme une plateforme pour aborder les meilleures pratiques «pour passer de la preuve de concept à la production à grande échelle, ainsi que pour créer des synergies transfrontalières entre pays voisins et régions adjacentes».

Il donnera lieu à plus de 25 sessions conçues pour explorer les dernières avancées, défis et opportunités dans le domaine des technologies Power-to-X, ajoutent-ils.

Ce sommet connaîtra la participation de 35 pays. Il rassemblera plus de 170 intervenants «de renommée mondiale (…), qui partageront leurs perspectives et innovations en matière de technologies PtX et d’hydrogène vert» et plus de 1.000 participants comprenant des décideurs politiques, des leaders industriels, des chercheurs et des innovateurs, poursuivent-ils.