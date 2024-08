Hydrogène vert: Korea Western Power s’allie à EDF Renouvelables pour développer des projets conjoints au Maroc

Hyung-Deok, PDG de Korea Western Power Park, et Tariq Mofaddal, le PDG de Masen, lors de leur rencontre le 31 juillet 2024 à Casablanca.

Korea Western Power, filiale du groupe coréen Korea Electric Power, spécialisée dans les énergies renouvelables, a signé le 31 juillet dernier, à Casablanca, un protocole d’accord avec EDF Renouvelables, filiale de l’opérateur publique français EDF, pour investir conjointement dans un projet des production d’hydrogène vert au Maroc, rapporte l’agence de presse coréenne Yonhap News Agency dans une dépêche publiée le lundi 5 août.

Le consortium a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt lancé fin mai dernier par L’agence marocaine pour l’énergie durable Masen, désignée «point focal et interlocuteur préalable et privilégié» pour les investisseurs dans le cadre de l’«Offre Maroc Hydrogène vert». Le projet du duo franco-coréen est de produire de l’hydrogène vert au Maroc, à partir d’énergies renouvelables (solaire et éolien), avant de l’exporter vers la République de Corée.

En parallèle avec la signature de ce protocole d’accord, une rencontre a réuni Tarik Moufaddal, président-directeur général de Masen, et Park Hyung-Deok, président-directeur général de Korea Western Power. Ce dernier a assuré que l’opérateur qu’il dirige «déploiera les efforts nécessaires pour mettre en œuvre la politique gouvernementale de réductions des émissions de carbone, en construisant une base économique d’approvisionnement en hydrogène vert au Maroc».