Véhicules électriques, batteries, hydrogène vert: Bruno Le Maire et Ryad Mezzour conviennent d’accélérer la réalisation des projets communs

Le ministre français de l’Économie, Bruno Le Maire, et Ryad Mezzour, ministre de l'Industrie et du Commerce, le 26 avril 2024 à Rabat.

«La rencontre a été très utile avec le ministre de l’Industrie parce que nous sommes rentrés dans le détail des sujets industriels», a déclaré le ministre français de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Selon lui, il faut «impérativement clarifier un certain nombre de choses pour que nous puissions accélérer la coopération entre la France et le Maroc dans des sujets aussi concrets que l’industrie automobile, l’hydrogène et l’énergie décarbonée de manière générale».

Et de souligner que «sur tous ces marchés, il y a de la place pour une coopération très étroite entre nos deux pays». En matière d’industrie automobile, par exemple, «le passage aux véhicules électriques est porteur d’opportunités pour tout le monde. Nous pouvons répartir les charges de la production entre la France et le Maroc dans l’intérêt des deux pays et de celui des continents africain et européen».

Le ministre français a qualifié de très constructif l’échange des points de vue avec Ryad Mezzour lors duquel il a exprimé son souhait «d’accélérer les projets communs, y compris dans l’industrie automobile, dont la construction des voitures, la réalisation des batteries électriques et les recherches notamment en chimie pour ces dernières». La discussion était très «productive» a conclu Le Maire.

Même appréciation chez son homologue Ryad Mezzour. Ce dernier a affirmé qu’il a évoqué avec le ministre français «la complémentarité» entre la France et le Maroc au sujet de l’industrie automobile qui permettra d’entrer dans l’ère nouvelle de l’industrie. «Notre ambition est commune pour renforcer nos deux systèmes», a déclaré le ministre marocain.

Lire aussi : Maroc-France: Aziz Akhannouch s’entretient à Rabat avec Bruno Le Maire

Au sujet des objectifs de sa visite au Maroc, Bruno Le Maire a rappelé qu’il a rencontré depuis mercredi le chef du gouvernement Aziz Akhannouch, le ministre délégué au Budget, Fouzi Lekjaa, le ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui et celui de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

«Je suis ici pour ouvrir la voie à la renaissance des relations économiques entre la France et le Maroc. Nous sommes dans la bonne voie. Nous sommes dans la bonne direction et il y a une volonté partagée aussi bien par la partie française que la partie marocaine pour accélérer maintenant ces deux stratégies, et de marquer cette renaissance de la coopération économique entre les deux pays, sachant que nous entrons dans une nouvelle ère géopolitique où il faut redéfinir les partenariats», a ajouté le ministre français.

Lire aussi : L’énergie, l’agriculture et la colocalisation des chaînes de valeur au menu du forum économique Maroc-France

Ce dernier a observé qu’il existe «une amitié très puissante entre la France et le Maroc, il y a des relations économiques très fortes de longue date. C’est vraiment le moment de donner un nouvel élan à cette coopération économique. Je suis très confiant, très déterminé, car tout va dans la bonne direction». Bruno Le Maire participera, ce vendredi après-midi, aux travaux du forum économique Maroc-France organisé par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM). La France est le premier partenaire économique du Maroc.