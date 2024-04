Maroc-France: Nasser Bourita s’entretient à Paris avec Stéphane Séjourné

Il faut signaler que cette visite de Nasser Bourita à Paris intervient quelques semaines après que les deux ministres ont convenu à Rabat de maintenir une régularité dans leurs contacts diplomatiques, en vue de donner une nouvelle impulsion au partenariat politique, économique et culturel de la France avec le Royaume du Maroc.

La dynamique ouverte par ma récente visite au Maroc se poursuit aujourd'hui avec une séance de travail avec mon homologue, Nasser Bourita.



La relation entre la France et le Maroc est unique ! 🇫🇷🇲🇦 pic.twitter.com/XI2yLbxRVe — Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) April 9, 2024

La visite aujourd’hui du ministre marocain en France est un autre signe de réchauffement des relations entre les deux pays après une crise de deux ans environ, le Maroc réclamant de la France de «sortir de son confort» pour appuyer davantage la marocanité du Sahara.

Lors de sa visite à Rabat le 26 février 2024, Stéphane Séjourné a souligné que «la France va avancer dans sa position» au sujet des provinces sahariennes, à propos desquelles, a-t-il affirmé, elle a défendu, depuis 2007, le plan d’autonomie marocain.

Jeudi 4 avril, le ministre français du Commerce extérieur, de l’Attractivité, de la Francophonie et des Français de l’étranger, Franck Riester, a affirmé à Casablanca que la France allait «accompagner le Maroc dans le développement des infrastructures et des investissements» dans les régions sahariennes du sud du Maroc. Proparco, filiale de l’Agence française de développement (AFD) dédiée au secteur privé, pourrait contribuer au financement d’une ligne haute tension entre Dakhla et Casablanca, avait alors indiqué Franck Riester.

Dans les milieux diplomatiques à Rabat, on n’exclut pas la probabilité d’une visite d’État du président français au Maroc. Cette information n’a pas été confirmée officiellement ni du côté de Paris ni de celui de Rabat.