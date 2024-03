La France, de loin le premier pays bénéficiaire des IDE marocains

Les entreprises marocaines investissent de plus en plus à l’étranger. Cette orientation, qui s’est cristallisée depuis l’ouverture du compte capital en 2007 par l’Office des changes, s’est confirmée davantage au cours des dernières années, comme le montrent les données obtenues par Le360 auprès de l’établissement public.

«Les Investissements directs marocains à l’étranger (IDME) se sont (…) diversifiés et intensifiés», fait savoir l’Office des changes, notant qu’après une récession observée en 2020, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, enregistrant à peine 7,56 milliards de dirhams, ces investissements ont renoué avec leur trend haussier.

Lire aussi : Les investissements marocains à l’étranger ont atteint un niveau record de 19,4 milliards de dirhams en 2022

Les IDE marocains sont ainsi passés à 19,265 milliards de dirhams en 2021, puis à 19,50 milliards de dirhams en 2022 et à 19,28 milliards de dirhams au cours des neuf premiers mois de 2023, indique l’Office des changes. À fin décembre 2023, ils se sont élevés à 25,6 milliards de dirhams, selon les chiffres provisoires publiés par l’Office.

La part du lion pour la France

En ce qui concerne la répartition de ces investissements par pays, les données de l’Office des changes font état d’une nette domination de la France, qui a accaparé plus de 60% des IDME en 2022, avec plus de 11,76 milliards de dirhams. Les Émirats arabes unis arrivent en deuxième position, avec plus de 1 milliard de dirhams, et le Sénégal ferme le podium avec 809 millions de dirhams d’IDME reçus en 2022.

Les investissements directs marocains à l’étranger.

À fin septembre 2023, pour la troisième année consécutive, la France a gardé son rang de première destination des IDME. Ce pays a, en effet, attiré un flux net des investissements marocains de plus de 11,32 milliards de dirhams, soit près de 59% des IDME enregistrés sur cette période.

Les Émirats arabes unis occupent toujours la deuxième position avec un montant dépassant 3,3 milliards de dirhams, suivis du Luxembourg (804 millions de dirhams), de Maurice (534 millions de dirhams) et de la Côte d’Ivoire (339 millions de dirhams).

L’essentiel des investissements pour l’industrie

En 2022, l’industrie, le secteur bancaire et celui de l’énergie et les mines ont constitué les principaux pôles d’activité des entreprises marocaines à l’étranger, indique l’Office des changes. Mais l’industrie accapare, à elle seule, plus de 70% de ces IDME, avec plus de 13,66 milliards de dirhams. Le secteur bancaire a capté plus de 1,67 milliard de dirhams et l’énergie et mines 908 millions de dirhams.

Lire aussi : IDE: le Maroc, premier investisseur africain en France en termes de création d’emplois

À fin septembre 2023, les mêmes secteurs continuent d’occuper les premiers rangs. L’industrie se positionne toujours en tête avec plus de 12,71 milliards de dirhams, soit plus de 66%. Le secteur de l’énergie et les mines a attiré des IDME de plus de 2,93 milliards de dirhams. Enfin, le troisième pôle d’activité le plus prisé par les investisseurs marocains à l’étranger au cours des neuf premiers de 2023 est le secteur bancaire avec plus de 1,09 milliard de dirhams.