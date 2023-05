France: le Maroc s’impose comme 1er investisseur africain en 2022

Le Royaume arrive premier en termes de création d’emplois et deuxième en termes de nombre de projets implantés en France en 2022, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans son édition de ce mercredi. Le quotidien indique ainsi que le Maroc s’érige en partenaire majeur qui participe au rayonnement de la France comme première destination d’investissement européenne. «Le Maroc confirme sa place de 1er investisseur africain au France en 2022. Le Royaume arrive par ailleurs premier en termes de création d’emplois et deuxième en termes de nombre de projets implantés au niveau de l’Hexagone», précise ainsi le journal.

Citant l’ambassade de France au Maroc, le quotidien explique que cette performance illustre les liens solides existants entre les acteurs économiques marocains et français et que, pour illustrer cette synergie, ce bilan a été présenté à Mohammedia au sein de la société Groupelec, implantée dans cette ville. «Il s’agit d’une PME marocaine spécialisée dans la conception, le développement et la réalisation de tableaux électriques intelligents. Partenaire du Groupe Schneider Electric, Groupelec a choisi d’installer son bureau Europe à Sisteron, sur l’axe reliant Marseille et Grenoble, ce qui va lui permettre de bénéficier de la notoriété du Made in France pour ses exportations vers les marchés africains», indique-t-on.

La même source va plus loin en soulignant qu’en plus de l’assemblage de tableaux, la filiale française sera, à terme, le principal centre de développement et d’innovation technologique du groupe. Le projet est amené à générer 14 emplois sur 3 ans. Les données relevées s’appuient sur le résultat du baromètre de l’attractivité en Europe de EY, ainsi que sur le bilan annuel des investissements internationaux en France de Business France.

«Pour la 4ème année d’affilée, la France confirme sa 1ère place en Europe en 2022 avec 1.259 décisions d’investissement (+3%) et 58.810 emplois créés ou maintenus, signe de la confiance dans la durée des investisseurs internationaux envers notre pays et de la résilience de notre économie dans un environnement complexe», note le quotidien. Et d’ajouter que le Maroc s’érige ainsi comme un partenaire majeur. Concernant le nombre d’emplois créés ou sauvegardés par les nouvelles implantations marocaines en France en 2022, il a bondi de plus de 160% par rapport à 2021, conclut le journal.