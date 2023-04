Automobile: l’AMDIE et Bank of Africa mettent le paquet pour attirer les investissements chinois au Maroc

La cérémonie de signature du mémorandum d'entente entre l'AMDIE, Bank of Africa Shanghai et les partenaires chinois.

Bank of Africa Shanghai et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) souhaitent encourager les investissements de la Chine au Maroc, principalement dans l’industrie automobile. Les deux parties ont signé, le 18 avril, un mémorandum d’entente avec des partenaires chinois dans ce sens, a indiqué l’AMDIE dans un post publié sur son compte Twitter.

Ce partenariat a été signé entre Ali Seddiki, directeur général de l’AMDIE, Tong Fei, directeur du commerce de la Zone de développement économique de Wuhan, Amine Lahmamsi, directeur général de Bank of Africa, et Zoe Zhang, secrétaire général de la Fédération internationale des entrepreneurs chinois.

D’après l’AMDIE, les parties ont convenu de joindre leurs efforts pour attirer les investisseurs chinois qui souhaitent s’implanter au Maroc, à travers l’échange régulier d’informations sur les projets existants et les opportunités d’investissement en provenance de la Chine. «L’objectif est d’installer à moyen terme une plateforme commerciale compétitive pour faciliter le commerce et les exportations du secteur automobile et établir à long terme une usine de production de voitures électriques dans le Royaume», indique-t-on.

Notons que l’accord a été conclu dans le cadre du roadshow organisé par l’AMDIE en Chine, et conduit par Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, et Ali Seddiki. Objectif: promouvoir la destination Maroc et renforcer les investissements chinois dans le secteur automobile.