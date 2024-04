Stratégies hydriques: comment l’AFD porte la coopération Maroc-France

Avec plus de 10 milliards de dirhams investis pour l’assainissement et la préservation des ressources au Maroc, les réalisations de l’AFD sont nombreuses, écrit Les Inspirations Éco de ce mercredi 3 avril 2024, qui détaille le dernier rapport d’activité de l’Agence sur le Maroc.

Un document qui explique les contributions de cette agence, spécialisée dans la coopération économique maroco-française, à l’amélioration des conditions de vie des populations rurales et urbaines, en contribuant concrètement à sécuriser l’accès à l’eau potable dans le nord du Royaume, dans les provinces d’Al Hoceïma, de Driouch, Nador et Taounate.

Le programme d’Adduction d’eau potable (AEP) Nord 3 de l’AFD, au budget alloué sous la forme de deux prêts de 500 millions de dirhams chacun, accompagnés d’une subvention de 10 millions de dirhams, a induit des impacts positifs sur la santé, le développement économique et social dans ces régions, explique l’AFD dans ce document.

Ces régions abritaient en 2014, selon le recensement du Haut-Commissariat au Plan (HCP), une population urbaine de 602.282 habitants, et devraient atteindre, selon les projections du HCP, plus de 770.000 habitants d’ici 2030.

Les Inspirations Éco précise qu’«en partenariat avec la Kreditanstalt für wiederaufbau (KfW -un programme de coopération de la République fédérale allemande) et l’Union européenne, l’AFD soutient l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), via un prêt de 300 millions de dirhams, destiné à l’optimisation de l’utilisation des ressources en eau à travers l’amélioration des rendements des réseaux d’eau potable au sein de 32 centres urbains et ruraux (Programme d’amélioration des performances -PAP 2)».

Ce programme a permis d’économiser des volumes importants d’eau potable, évalués à près de 14 millions de mètres cubes d’eau annuellement, ce qui participe ainsi à la préservation de cette précieuse ressource.

Dans le même registre, l’AFD finance, depuis 2016, le Programme national d’assainissement (PNA, phase 2), mis en œuvre par l’Office national de l’électricité et de l’eau (ONEE).

Cofinancé avec la KFW, la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’UE, ce programme s’inscrit dans la continuité du PNA 1, initié en 2011 et aujourd’hui mené à son terme.

Les deux phases du PNA visent à accompagner le Maroc dans l’atteinte de ses objectifs de politique publique, en ce qui concerne l’assainissement.

Selon le quotidien, «le PNA vise en particulier à améliorer le taux de collecte et d’épuration des eaux usées des moyennes et petites communes pour faire face aux enjeux d’hygiène, de salubrité publique et de préservation de l’environnement, en couvrant plus de 60 centres urbains et ruraux du Royaume».

Parmi ses activités au Maroc, l’AFD soutient aussi cinq régies municipales d’eau et d’assainissement dans le cadre du programme «régies multiservices».

Avec un budget alloué de plus d’un milliard de dirhams, ce programme a pour objectif d’améliorer l’accès, les performances, la durabilité et la résilience des services d’assainissement, mais aussi le traitement et la distribution de l’eau potable, ainsi que de permettre de protéger les ressources hydriques et la biodiversité.