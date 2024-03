Le Maroc et l’AFD signent un programme pour renforcer la qualité de l’apprentissage et lutter contre l’abandon scolaire

De g à dr: Quiterie Pincent, directrice de l’AFD Maroc, Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc, Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget, Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports et Agnès Humruzian, directrice générale de l'Institut français du Maroc.

Dans le cadre du partenariat solide entre le Royaume du Maroc et l’Agence française de développement (AFD), une nouvelle étape vient d’être franchie ce lundi 18 mars avec la signature d’un programme ambitieux visant à renforcer le secteur de l’éducation. Ce programme, d’une valeur totale de 134.7 millions d’euros, témoigne de l’engagement commun en faveur de l’éducation et du capital humain, soulignant ainsi l’importance accordée à ces domaines dans la Feuille de route 2022-2026 du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

La cérémonie de signatures s’est déroulée en présence de hauts responsables, tels que Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget, Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc et Quiterie Pincent, directrice de l’AFD Maroc. Cette rencontre a permis de réaffirmer l’engagement ferme des deux parties à poursuivre leur collaboration en vue de soutenir les réformes éducatives nécessaires.

Ce programme, financé par un prêt de 130 millions d’euros et une subvention d’accompagnement technique de 4.7 millions d’euros, comprend un volet important de renforcement de l’enseignement et de la maitrise de la langue française dans les collèges marocains. Par ailleurs, ce programme entend de même lutter contre le décrochage scolaire en soutenant le déploiement du modèle des collèges pionniers et en améliorant les services d’appui social comme le transport scolaire et les cantines, le soutien scolaire et les activités parascolaires.

En visant une réduction d’au moins 30% du taux d’abandon scolaire, notamment dans les zones rurales, le programme déployé principalement par les Agences régionales d’éducation et de formation (AREF) ambitionne également de réduire les disparités et de favoriser l’accès à une éducation de qualité pour tous.