Maroc-France: un bilan de la visite du ministre français du Commerce extérieur

Franck Riester, ministre délégué français en charge du Commerce extérieur, de l’Attractivité, de la Francophonie et des Français de l’étranger.

Le déplacement au Maroc, les 4 et 5 avril derniers, de Franck Riester, ministre chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité, a été marqué par son passage à la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM), écrit Les Inspirations Éco de ce lundi 8 avril 2024.

Le ministre a insisté sur la nécessité de développer le partenariat économique entre le Maroc et la France dans plusieurs secteurs, et a, à cette occasion, présidé la cérémonie de signature entre Business France et la CFCIM d’une convention de renouvellement de la concession de service public Team France Export, spécialisé dans le développement des entreprises françaises à l’international.

Selon le quotidien, «le ministre a également pris part à la table ronde dédiée aux opportunités de développement économiques et de partenariat entre la France et le Maroc», et a indiqué que la relance devrait porter principalement sur cinq filières-clés: Industrie & infrastructures, Agrotech, Tech & services, Art de vivre & santé, ainsi que la Cleantech.

Les Inspirations Éco précise que «concernant le financement de projets au Sahara, Franck Riester a retenu toute l’attention de l’assistance en annonçant que la France, à travers Proparco, filiale de l’Agence française de développement (AfD) dédiée au secteur privé, pourrait contribuer au financement d’une ligne haute tension entre Dakhla et Casablanca».

Cette visite a également consisté en deux réunions de travail avec ses homologues Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, et Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement.

Au cours de ces deux rencontres, Franck Riester a plaidé pour que les chaînes de valeur des deux pays soient plus régionalisées et projetées ensemble en Afrique avec un agenda commun, et a cité plusieurs secteurs à propos desquels les deux pays pouvaient s’unir: l’aéronautique, l’automobile, le transport ferroviaire et les énergies renouvelables.

Le vendredi 5 avril dernier, dernier jour de sa visite au Maroc, le ministre français chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité s’est rendu dans les locaux du groupe Intelcia, premier employeur marocain en France, avec plus de 4.100 employés.

À cette occasion, il a souligné l’attractivité de la France en matière d’investissements étrangers, qui «soutient notre économie et crée de l’emploi partout sur le territoire».